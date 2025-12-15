Verksamhetschef Till Capio Alva Bumm Upplands Väsby
Capio Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Upplands Väsby
2025-12-15
Vill du tillsammans med oss fortsätta att utveckla något meningsfullt och bidra till en jämlik vård för Upplands Väsbys barn? Läs vidare!
Välkommen till en arbetsplats med arbetsglädje och barnet i centrum!
Capio Alva BUMM är en väletablerad verksamhet med erfarna barnläkare, barnpsykiatriker, barnpsykologer och barnsjuksköterskor. Vi samarbetar i ett prestigelöst klimat med fokus på att erbjuda barnen bästa möjliga vård. Vi finns i hjärtat av Stockholm med mottagningar vid Medborgarplatsen, Sickla, Hagastaden/Upplands Väsby och inom kort Södertälje.
Vi vill fortsätta att kunna erbjuda patienterna i Upplands Väsby en en god tillgänglighet och planerar nu att utöka verksamheten. Vill du följa med oss på denna resa?
Vi tar emot barn och ungdomar 0-17 år för utredning, behandling och uppföljning av alla barnmedicinska frågeställningar samt erbjuder akuta besök för barn upp till 6 månader. Utöver basuppdraget bedriver vi utredning och behandling av ADD/ADHD. Våra erfarna barnsjuksköterskor utför spirometrier och pricktester på plats samt har egna sjuksköterskemottagningar.
Hos oss finns en stark utbildningstradition. Vi tar emot ST-läkare och erbjuder regelbundna interna föreläsningar för både ST-läkare och övriga medarbetare. Vi kombinerar lång erfarenhet med en modern syn på barnsjukvård. Ledarskapet är närvarande och beslutsvägarna korta - våra verksamhetschefer och medicinskt ansvariga arbetar själva kliniskt och har god förståelse för vardagen på mottagningen.
Vi arbetar aktivt både med medicinska frågeställningar och barnrättsfrågor som en del av vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Digitala och AI-baserade lösningar som Tandem och Evira är redan en del av vår verksamhet, vilket gör oss flexibla och väl rustade inför framtiden. Vi arbetar tätt mellan våra mottagningar och skapar på så sätt ett brett kunskapsutbyte. För dig som vill finns möjlighet att även arbeta inom BVC. Här finns stor arbetsglädje och vi värdesätter alla medarbetares engagemang i att utveckla både verksamheten och arbetsmiljön.
Vill du arbeta i ett team med hög kompetens, starkt engagemang och barnets bästa i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan!
Din roll
Du ansvarar för att leda, organisera och utveckla verksamheten och den dagliga driften på mottagningen. Till din hjälp har du en medicinskt ansvarig läkare (om du inte är densamme), regionledning och supportorganisation. Du har fullt resultat- och personalansvar och ansvarar dessutom för det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet på mottagningen. Du arbetar målstyrt med uppföljning och rapportering både internt och till Region Stockholm. Vår organisation är decentraliserad och du ges en stor frihet att själv bygga och utveckla din verksamhet.
Du rapporterar till regionchef och ingår i en väl sammansatt regionledning där du får kollegor att bolla och nätverka med. I regionsupporten ingår även regional medicinsk chef, controller, HR, IT-support och samordningsfunktioner. Inom Capio finns goda möjligheter till ledarskapsutveckling och vi ser ledarskapet som en kontinuerlig resa där man hela tiden utvecklas. Tjänsten är en kombinerad tjänst som verksamhetschef och klinisk barnläkare alternativt sjuksköterska i verksamheten.
Vi erbjuder digHos oss blir du en del av ett team med stor arbetsglädje och hög kompetens! Här samarbetar barnläkare, barnpsykiatriker och barnsjuksköterskor i ett varmt och välkomnande arbetsklimat. Vi är övertygade om att man presterar bättre när man trivs på sin arbetsplats. Hos oss får du ett arbete där du kan vara med och påverka. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar engagemang och samarbete samt har löpande sociala aktiviteter både lokalt och mellan våra verksamheter.
Kollektivavtal
Tjänstepension enligt avtal
Betald parkeringsplats
Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Stabil supportorganisation
Om dig
Du är en erfaren ledare och tycker att kontinuerligt förbättringsarbete är en självklarhet. En bakgrund inom BUMM är meriterande. Du har en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete och drivs av att arbeta mot uppsatta mål. God ekonomisk kunskap är ett krav. Du är en tydlig och förtroendeingivande ledare som förstår att receptet på framgång är att lyfta och utveckla dina medarbetare. Du är handlingskraftig, orädd och van att fatta både snabba, genomtänkta och ibland obekväma beslut. Du ser det som en självklarhet att ha en aktiv insyn i det praktiska arbetet på mottagningen och att hålla dina kunskaper kring regelverk och system uppdaterade för att kunna ha en förståelse för det dagliga arbetet.
Du har ett öppet sinne och står för ett empatiskt ledarskap. Vi tror att du är kreativ och vill utveckla barnsjukvården. Att du har mod att prova nya idéer men samtidigt har förmågan att se det som fungerar och bevara den kraft som finns i organisationen. Det är naturlig för dig se andras perspektiv och att kunna möta människor där de befinner sig. Du har förmågan att vara lugn när det stormar och sprida det bland dina medarbetare. Genom att visa omtanke om människan i ett öppet klimat där det finns en tydlig målbild skapar du ett tryggt arbetsklimat där dina medarbetare med full kraft vill hjälpa våra patienter. Du är barnläkare, barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska med barnkompetens i grunden och kommer även arbeta kliniskt i verksamheten.
Du har erfarenhet av att leda människor och behöver ha minst två års erfarenhet av att leda hälso- och sjukvårdsverksamhet (t ex som verksamhetschef, enhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare eller överläkare).
Låter detta spännande? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig för att berätta mer!
Sista ansökningsdatum: 2026-01-15
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Anställningsformen är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning 6 månader.
