Verksamhetschef till Blomsterfondens hemtjänst i Danderyd
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Vi söker en verksamhetschef som vill vara med att leda- och utveckla framtidens hemtjänst!
Trivs du med omväxlande, intressanta och komplexa uppgifter som ställer krav på din förmåga att för våra kunders bästa kombinera god omsorg, gott bemötande med god arbetsledning? Som verksamhetschef i Blomsterfonden ansvarar du för att leda- och fördela det dagliga arbetet i din verksamhet. Genom ett tydligt och tryggt ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att växa och utvecklas.Tillsammans uppnår ni uppsatta mål genom att leverera hög kvalitet i omsorgen och i bemötande utifrån Blomsterfondens värdegrund. Ni arbetar med ständiga förbättringar och säkerställer att lagkrav efterföljs.
I din roll har du fullt ansvar för personal, budget och resultat samt att verka för att säkerställa en god arbetsmiljö och hög kundnöjdhet. Du svarar till omsorgschef för hemtjänsten och ingår i ledningsgruppen för samtliga verksamheter inom vård- och omsorg.
Låter detta som en spännande utmaning för dig? Vänta då inte med att skicka in din ansökan då vi genomför intervjuer löpande.
Kvalifikationer;
• Examen från högskola inom socialtjänstområdet t.ex socionom, social omsorg, sjuksköterska eller beteendevetenskap.
• Kurs i socialrätt och i arbetsrätt om minst 7,5 hp vardera
• Minst 5 års sammanhängande praktisk erfarenhet i arbetsledande befattning med personal- och arbetsmiljöansvar inom hemtjänst/äldreomsorg.
• Praktisk erfarenhet gällande integrering av SoL, budgetarbete och att leda personal inom omsorg.
• Erfarenhet av ledarskap och förändringsledning.
• Systemkunskap gällande ansvarsområdet såsom schemaläggningssystemet Medvind, Epsilon Welfare, Phoniro, Treserva.
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Körkort B
Som person besitter du egenskaper såsom;
• Stark analytisk- och problemlösningsförmåga.
• Förmåga att arbeta självständigt, proaktivt och att prioritera.
• Stark kommunikation- och samarbetsförmåga.
• Intresse för att kontinuerligt uppdatera och utveckla dig inom området.
• Som chef- och ledare är du lyhörd, du skapar engagemang genom delaktighet och du agerar proaktivt för att skapa en trygg och välkomnande arbetsmiljö.
• Det viktigaste av allt, du har en vilja i att kontinuerligt utveckla dina ledaregenskaper.
Vi erbjuder;
• En ansvarsfull och utvecklande roll i en verksamhet med höga ambitioner.
• Möjligheten att påverka och utveckla arbetssätt och kvalitet.
• Stöd från erfarna kollegor.
