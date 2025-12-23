Verksamhetschef till Björknäsgården sökes, Norlandia Äldreomsorg

Norlandia Care AB / Sjukvårdschefsjobb / Boden
2025-12-23


Norlandia Care söker en erfaren och engagerad verksamhetschef till Björknäsgården. I rollen ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och medarbetarskap.

Vad innebär jobbet som verksamhetschef på Norlandia Äldreomsorg?
Som verksamhetschef ingår du i regionens ledningsgrupp och rapporterar till regionchef. Du har fullt resultat-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, avtal och Norlandias styrdokument.
Norlandia ansvara för driften av Björknäsgården på uppdrag av Bodens kommun.
Vi erbjuder dig en central och utvecklande chefsroll i en organisation med tydliga värderingar och starkt kvalitetsfokus.

Ditt uppdrag:

Operativt leda och utveckla verksamheten i linje med uppsatta mål

Säkerställa hög kvalitet, trygg och säker vård samt nöjda boende och närstående

Ansvara för budget, uppföljning och resultat

Leda och utveckla medarbetare genom ett närvarande, inspirerande och tydligt ledarskap

Säkerställa systematiskt kvalitets-, arbetsmiljö- och brandskyddsarbete

Samverka med uppdragsgivare, myndigheter, politiker och fackliga parter

Företräda Norlandia internt och externt

Om Björknäsgården äldreboende
Björknäsgården är ett modernt äldreboende med 126 lägenheter. Varje enhet har tillagningskök, matsal, vardagsrum och balkong eller uteplats där vi umgås, äter måltider och genomför aktiviteter.
I organisationen på Björknäsgården finns idag förutom en verksamhetschef två enhetschefer, teamsamordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och aktivitetsansvariga, kökspersonal samt omvårdnadspersonal på plats för våra boende.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/bjorknasgarden.se
Vi erbjuder dig:

Kompetensutveckling

Friskvårdsbidrag

Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje

Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.

Har universitets- eller högskoleutbildning inom vård och omsorg, exempelvis sjuksköterska, socionom eller likvärdig utbildning som godkänns av IVO

Har flerårig chefserfarenhet inom äldreomsorg

Har dokumenterad erfarenhet av budgetansvar, kvalitetsarbete och personalledning

Är trygg i att arbeta utifrån lagar, avtal och kvalitetsledningssystem

Är en tydlig, kommunikativ och värderingsstyrd ledare

Övrig information
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 100% enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Vi undanber oss all kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Regionchef nås på kontaktuppgifter nedan
Telefonnummer 0107612023
E-postadress helena.winter@norlandia.com

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6937904-1763815".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norlandia Care AB (org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Norlandia Björknäsgården (visa karta)
961 64  BODEN

Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg

Jobbnummer
9662981

