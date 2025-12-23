Verksamhetschef till Björknäsgården sökes, Norlandia Äldreomsorg
Norlandia Care AB / Sjukvårdschefsjobb / Boden Visa alla sjukvårdschefsjobb i Boden
2025-12-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Care AB i Boden
, Åsele
, Mark
, Gävle
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Norlandia Care söker en erfaren och engagerad verksamhetschef till Björknäsgården. I rollen ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och medarbetarskap.
Vad innebär jobbet som verksamhetschef på Norlandia Äldreomsorg?
Som verksamhetschef ingår du i regionens ledningsgrupp och rapporterar till regionchef. Du har fullt resultat-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, avtal och Norlandias styrdokument.
Norlandia ansvara för driften av Björknäsgården på uppdrag av Bodens kommun.
Vi erbjuder dig en central och utvecklande chefsroll i en organisation med tydliga värderingar och starkt kvalitetsfokus.
Ditt uppdrag:
Operativt leda och utveckla verksamheten i linje med uppsatta mål
Säkerställa hög kvalitet, trygg och säker vård samt nöjda boende och närstående
Ansvara för budget, uppföljning och resultat
Leda och utveckla medarbetare genom ett närvarande, inspirerande och tydligt ledarskap
Säkerställa systematiskt kvalitets-, arbetsmiljö- och brandskyddsarbete
Samverka med uppdragsgivare, myndigheter, politiker och fackliga parter
Företräda Norlandia internt och externt
Om Björknäsgården äldreboende
Björknäsgården är ett modernt äldreboende med 126 lägenheter. Varje enhet har tillagningskök, matsal, vardagsrum och balkong eller uteplats där vi umgås, äter måltider och genomför aktiviteter.
I organisationen på Björknäsgården finns idag förutom en verksamhetschef två enhetschefer, teamsamordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och aktivitetsansvariga, kökspersonal samt omvårdnadspersonal på plats för våra boende.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/bjorknasgarden.se
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Har universitets- eller högskoleutbildning inom vård och omsorg, exempelvis sjuksköterska, socionom eller likvärdig utbildning som godkänns av IVO
Har flerårig chefserfarenhet inom äldreomsorg
Har dokumenterad erfarenhet av budgetansvar, kvalitetsarbete och personalledning
Är trygg i att arbeta utifrån lagar, avtal och kvalitetsledningssystem
Är en tydlig, kommunikativ och värderingsstyrd ledare
Övrig information
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 100% enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Vi undanber oss all kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Regionchef nås på kontaktuppgifter nedan
Telefonnummer 0107612023
E-postadress helena.winter@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6937904-1763815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Norlandia Björknäsgården (visa karta
)
961 64 BODEN Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9662981