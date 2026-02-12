Verksamhetschef till Barn- och Ungdomsmedicinsk mottagning
Bandhagen Barn och Ungdomsmedicinmottagning AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
Vi söker nu en engagerad och strukturerad verksamhetschef till vår Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning (BUM) i Bandhagen. Detta är en nyckelroll för dig som vill kombinera ledarskap med utveckling av högkvalitativ barnsjukvård.
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för mottagningens drift, kvalitet, ekonomi och personal. Du arbetar nära medicinskt ansvariga läkare och övriga medarbetare för att säkerställa god patientsäkerhet, effektiva vårdprocesser och en trygg arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för verksamhetens operativa och strategiska utveckling. Personalansvar inklusive arbetsmiljö, kompetensutveckling och bemanning. Ansvar för ekonomi, uppföljning av mål och verksamhetsresultat. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Samverkan med Region Stockholm samt externa samarbetspartners. Bidra till utveckling av rutiner, vårflöden och arbetssätt.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av ledande befattning inom hälso- och sjukvård. God förståelse för vårdorganisation, kvalitetssystem och verksamhetsstyrning.
Erfarenhet av personalledning och gärna budgetansvar.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom. Fördjupad kompetens inom astma och allergi. Erfarenhet från BUM-verksamhet eller barn- och ungdomsmottagning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för barnsjukvård. Du arbetar självständigt men trivs även i team och har förmåga att skapa delaktighet och motivation.
Vi erbjuder
En central roll i en växande verksamhet. Möjlighet att påverka och utveckla mottagningens framtid. Ett engagerat team och god arbetsmiljö. Moderna lokaler i Bandhagen med goda kommunikationer
Ansökan med CV och personligt brev skickas till:menar.mohammed@bandhagenbumm.seanmar.mohammed@bandhagenbumm.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Via e-post
E-post: menar.mohammed@bandhagenbumm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bandhagen Barn och Ungdomsmedicinmottagning AB
(org.nr 559329-1924)
Önskehemsgatan 22 (visa karta
)
124 54 BANDHAGEN Arbetsplats
Bandhagen Barn & Ungdomsmedicinmottagning AB Jobbnummer
9738932