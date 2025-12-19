Verksamhetschef till avdelningen för Funktionsstöd Uppsala kommun
2025-12-19
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Söker du ett spännande chefsjobb inom vård och omsorg? Välkommen till avdelningen för funktionsstöd!
Avdelningen ansvarar för stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för både barn och vuxna, samt för insatser inom socialpsykiatrin enligt Socialtjänstlagen (SoL).Vi söker nu efter en ny chefskollega: En verksamhetschef med ansvar för avdelningens stödjande insatser. Vi erbjuder en spännande och betydelsefull tjänst där du får möjlighet att leda och coacha medarbetare för att skapa en positiv och meningsfull verksamhet för våra brukare. Här kan du verkligen göra skillnad i människors liv. Vi värdesätter våra medarbetares utveckling och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter, fina möjligheter till ledarutveckling och en god introduktion. Du kommer utgå från vårt kontor på Fyrisborgsgatan 1, där vi arbetar aktivitetsbaserat.Ditt uppdragArbetet som verksamhetschef är spännande, varierande och flexibelt med möjligheter att planera dina dagar själv utifrån verksamheternas behov. Du arbetar som chef och ledare för ditt verksamhetsområde. Detta inbegriper fullt ledningsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget.I rollen som verksamhetschef inom stödjande insatser, arbetar du nära dina chefskollegor i ditt närmsta chefskluster, där man samarbetar och stöttar varandra i olika frågor. Du arbetar nära dina medarbetare som även sitter på Fyrisborg. Du ansvarar över åtta koordinatorer och två handläggare. Utöver arbetet med verksamheten, är du också delaktig i avdelningens utveckling vad det gäller kompetens, digitalisering och arbetsmetoder. Du rapporterar till områdeschef och sitter med i ledningsgruppen för området Personligt stöd och service samt Socialpsykiatri. Stödjande insatser ger stöd åt personer med funktionsvariationer. Där vi verkställer biståndsbeslut om ledsagarservice, avlösarservice, stödfamilj, anhörigvård och kontaktperson. Vi ger stöd åt över 1300 Uppsalabor. Vi rekryterar och matchar utifrån varje biståndsbeslut, så att brukarna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället.
Vi samverkar med varandra och andra verksamheter för att hitta den bästa lösningen för individen. Stort fokus framåt ligger på utvecklingsarbete, att kvalitetssäkra verksamheten och skapa rutiner och arbetssätt för att säkerställa att insatserna utförs med bästa kvalitet. Vi arbetar för en stor mängd människor och behöver präglas av flexibilitet och lösningsfokus tillsammans med förmågan att hantera flera processer samtidigt för att lyckas i vårt uppdrag.
Din bakgrundVi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, en relevant högskoleexamen samt kunskaper inom relevant lagstiftning. Vi vill att du har erfarenhet av arbetsledande funktion, exempelvis som teamledare, arbetsledare eller liknande. Chefserfarenhet samt erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta med kvalitets-och utvecklingsfrågor inom vård och omsorg.Vi söker dig med god ledarskapsförmåga som är lyhörd, tydlig och resultatinriktad. Du har en mycket god samarbetsförmåga och uppfattas av omgivningen som kommunikativ och relationsbyggande. Du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt och är van att arbeta i olika digitala system. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.Sist men inte minst brinner du för att göra skillnad och vill bidra med ditt engagemang - välkommen med din ansökan!UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Sofia Tannfors, områdeschef, 018- 727 71 58. Har du frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Britt Pedersen, hr-specialist 018-727 6712.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34. Kommunal 010-442 82 04. Vårdförbundet Kristian Hjertén, 018-677 047. Vision Karin Lundborg, 018-727 51 52.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2025-00981". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Områdeschef
Sofia Tannfors 018-7277158 Jobbnummer
9654401