Verksamhetschef till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Lunds kommun / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-07-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du leda utvecklingen av framtidens socialtjänst?
I Lund pågår en viktig omställning där den nya socialtjänstlagen skapar möjligheter att arbeta mer förebyggande, tillgängligt och nära invånarna. Nu söker vi en verksamhetschef som vill ta en central roll i detta arbete och bidra till att skapa bättre livsvillkor för barn, unga och vuxna.
Som verksamhetschef blir du en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningens ledningsgrupp och är med och formar den strategiska utvecklingen av förvaltningen. Tillsammans arbetar vi för en socialtjänst med hög kvalitet, stark samverkan och fokus på Lundabornas behov.
Du rapporterar direkt till förvaltningschefen.
Om rollen
Som verksamhetschef ansvarar du för förebyggande och lättillgängliga verksamheter för barn, unga och vuxna. Du har en nyckelroll i att omsätta den nya socialtjänstlagens intentioner i praktiken och utveckla verksamheter som möter dagens och morgondagens behov.
Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom ditt område. I dagsläget leder du fyra enhetschefer och skapar förutsättningar för en verksamhet som kännetecknas av kvalitet, innovation och god måluppfyllelse.
En viktig del av uppdraget är att bygga och utveckla samverkan med andra kommuner, myndigheter och samarbetspartners. Du representerar verksamheten i styr- och ledningsgrupper där flera aktörer gemensamt arbetar för att stärka stödet till barn, unga och familjer.
Du bidrar aktivt till förvaltningens strategiska utveckling och företräder verksamheten i politiska sammanhang genom att föredra ärenden och delta vid nämnder, utskott och andra forum.
Vem är du?
Vi söker en trygg, tydlig och utvecklingsinriktad ledare som skapar resultat genom andra. Du trivs i komplexa sammanhang där samverkan, förtroende och långsiktighet är avgörande för att lyckas.
Du har förmåga att växla mellan strategiskt arbete och verksamhetens vardag och omsätter politiska beslut, lagstiftning och mål till konkreta resultat. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och riktning samtidigt som du driver förändring och utveckling.
Du bygger starka relationer, kommunicerar tydligt och ser samarbete som en självklar väg till bättre resultat. För dig är utvecklingsarbete inte ett projekt vid sidan av verksamheten – det är en naturlig del av uppdraget. Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom socialt arbete eller annan relevant akademisk utbildning
minst fem års dokumenterad chefserfarenhet
erfarenhet av att leda verksamheter i samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och skola
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation eller i nära samverkan med politisk ledning
mycket god kunskap om socialtjänstlagen och god förståelse för angränsande lagstiftning inom hälso- och sjukvård samt skola
erfarenhet av att leda och samordna verksamheter över organisatoriska gränser
goda kunskaper inom arbetsmiljöområdet
erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att leda andra chefer
genomgått ledarskapsutbildning
erfarenhet av verksamhetsutveckling
erfarenhet av projekt- och processledning.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strategisk, analytisk och utvecklingsorienterad. Du ser helheten och förstår hur olika verksamheter samspelar för att skapa värde för de människor vi finns till för.
Du leder genom tillit, tydlighet och delaktighet och har förmåga att skapa engagemang även i förändring. Du fattar välgrundade beslut, står stadigt när förutsättningarna förändras och driver utvecklingsarbete med både mod och uthållighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett samhällsviktigt uppdrag där du tillsammans med engagerade chefer och medarbetare bidrar till att skapa bättre livsvillkor för Lundaborna. Du blir en del av en förvaltning som värdesätter mod, tillit, samverkan och utveckling, och där du får möjlighet att påverka framtidens socialtjänst.
Som medarbetare i Lunds kommun erbjuds du också en arbetsplats som präglas av kunskap, samarbete och utveckling samt förmåner som bidrar till balans, trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag är den 19 augusti. De första intervjuerna genomförs digitalt via Teams och är planerade att äga rum den 27, 28 och 31 augusti. Slutintervjuer på plats är planerade till den 2, 3 och 7 september.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Förvaltningsdirektör
Johan Larsson Boström johan.larssonbostrom@lund.se Jobbnummer
10000520