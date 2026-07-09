Verksamhetschef till Anläggning och funktion på stadsmiljöförvaltningen
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2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
På stadsmiljöförvaltningen arbetar cirka 1000 personer med ett helhetsansvar för Göteborgs offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen ansvarar för platser som göteborgarna använder och besöker varje dag. Som en av stadens fyra stadsutvecklande förvaltningar som, gemensamt, arbetar med stadens hållbarhet.
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Avdelning Drift och underhåll ansvarar för planering, beställning, genomförande och uppföljning av drift och underhåll. I samarbete med andra avdelningar, förvaltningar och bolag, bidrar avdelningen till långsiktig planering, genomförande och uppföljning av drift och underhåll av staden. Avdelning består av fem verksamhetsområden med tillhörande enheter.
Verksamhetsområdet anläggning och funktion har ett gemensamt uppdrag att utföra anläggningsprojekt, verkstadsarbeten samt drift- och underhåll. Verksamheterna utför felavhjälpande underhåll på t.ex., dator, torg och trottoarer, jour och beredskap vid trafikskador och akuta trafikhinder, deltar vad trafikreglering av evenemang, drift av trafikanordningar såsom vägmärken och gatunamnskyltar, smides- och verkstadsarbeten, sten- och skyltförråd, öppning och drift av broar och reglering av inre vattenvägar.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten Anläggning och funktion. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö samt säkerställer att verksamheten bidrar till organisationens strategiska mål.
I rollen leder du genom dina underställda chefer och skapar förutsättningar för ett hållbart och tillitsbaserat ledarskap. Du samverkar nära övriga verksamheter, förvaltningar, entreprenörer och externa aktörer för att säkerställa att stadens anläggningar och funktioner förvaltas och utvecklas på ett effektivt sätt.
Vidare kommer du att
Leda och utveckla utifrån politiska beslut, mål och uppdrag
Ha övergripande ansvar för verksamheten., budget, personal och arbetsmiljö
Säkerställa effektiv planering, genomförande och uppföljning av verksamhetens leveranser
Driva förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet
Utveckla samverkan med interna och externa intressenter
Ansvara för strategisk kompetensförsörjning och organisationens långsiktiga utveckling
Företräda verksamheten i ledningsgrupper, nätverk och samverkansforumKvalifikationer
Vi söker dig som har
Relevant akademiskt utbildning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig dokumenterad erfaren av chefs- och ledarskap på strategisk nivå
Erfarenhet av att leda chefer och större verksamheter
Erfarenhet av budget-, verksamhets- och personalansvar
God kunskap om styrning och ledning inom offentlig verksamhet eller annan komplex organisation
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Erfarenhet inom anläggningsverksamhet, drift, underhåll eller tekniskt förvaltning
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Kunskap inom hållbar stadsutveckling, asset management eller samhällsbyggnad
Vi söker en person som trivs i rollen som tydlig ledare med fokus på samarbete och utveckling. Du motiveras av tydliga mål och omsätter dem i konkreta handlingar genom ett strukturerat arbetssätt. Du följer upp resultat, anpassar arbetet vid förändrade förutsättningar och säkerställer att verksamheten når sina mål och leveranser.
Du är utvecklingsorienterad och tar initiativ till förbättringar genom att aktivt omvärldsbevaka och reflektera över verksamhetens arbetssätt. Du kommunicerar tydligt, anpassar ditt budskap efter mottagare och situation samt skapar förståelse och delaktighet.
Du har en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom att lyssna, visa respekt och bidra till ett positivt arbetsklimat där det gemensamma uppdraget står i fokus.
Du är trygg i din yrkesroll, sätter tydliga gränser och fattar professionella beslut även i utmanande situationer. Du hanterar ifrågasättanden sakligt och värnar verksamhetens uppdrag och riktlinjer.
Med en god helhetssyn ser du hur den egna verksamheten hänger samman med organisationen i stort. Du samverkar över organisatoriska gränser, tar tillvara olika perspektiv och bidrar till lösningar som skapar värde för helheten.
Du har också förmåga att påverka och engagera andra. Genom tydlig kommunikation och välgrundade argument skapar du motivation, delaktighet och driv mot gemensamma mål.Anställningsvillkor
Vår arbetsplats fokuserar på utveckling, samarbete och mångfald och erbjuder bland annat flexibel arbetstid och andra förmåner för att främja balansen mellan arbete och privatliv. I Göteborgs Stad tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Läs mer på: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Att tänka på när du söker
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ber vi dig att utelämna känsliga personuppgifter i din ansökan, och vi tar endast emot ansökningar via annonsen.
Läs mer om hur stadsmiljöförvaltningen hantera dina personuppgifter på: Så behandlar stadsmiljöförvaltningen personuppgifter - Göteborgs Stad
Om du blir slutkandidat kommer du behöva:
Uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort.
Giltigt körkort
Styrka dina meriter genom t.ex., betyg eller intyg.
Viktiga datum
Fredag 4 september: kandidater kallas till första intervju tillsammans med arbetsgivare och fackliga representatner. Intervjuerna sker fysiskt.
Fredag 11 september: de som går vidare kallas till en andra intervju. Intervjuerna sker fysiskt.
Tisdag 22 september och torsdag 24 september: genomför en eller två kandidater ledarskapstester en heldag, på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Morgan Davidsson morgan.davidsson@stadsmiljo.goteborg.se Jobbnummer
9998774