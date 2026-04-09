Verksamhetschef till Aleris Klinisk fysiologi & Sömnapné
Aleris Sjukvård AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en verksamhetschef till Aleris Klinisk fysiologi & Sömnapné- en central roll i en bred och högspecialiserad verksamhet som ingår i affärsområdet Aleris Medicinsk diagnostik.Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Aleris Klinisk fysiologi och Sömnapné är en modern och framåtlutad verksamhet i framkant av diagnostik och behandling inom hjärt-, kärl- och lungfunktion samt sömnmedicin. Med avancerad teknik, effektiva arbetssätt och stark teamkänsla skapar vi högkvalitativ vård med patienten i fokus. Inom sömnapné kombinerar vi mottagningsbaserad och digital vård för snabba utredningar och individanpassad behandling. Vi bedriver även verksamhet inom Flyg- och dykmedicin, där vi genomför kvalificerade medicinska bedömningar och kontroller enligt högt ställda krav.
Rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens drift, kvalitet och utveckling.
Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med engagerade chefer och medarbetare och säkerställer att vården bedrivs med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett tydligt patientfokus. Rollen innefattar både strategiskt och operativt ansvar.
Du rapporterar till affärsområdeschef och ingår i affärsområdets ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: * Leda, utveckla och samordna verksamheten inom klinisk fysiologi, sömnapné samt flyg- och dykmedicin * Ansvara för budget, resultat och verksamhetsuppföljning * Säkerställa hög medicinsk kvalitet och patientsäkerhet * Driva förbättrings- och utvecklingsarbete, inklusive digitalisering * Coacha och utveckla medarbetare samt säkerställa en god arbetsmiljö * Bidra till ett nära samarbete med interna och externa partners
Vi erbjuder
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas.
Hos oss får du: * En central och utvecklande ledarroll i en bred och specialiserad verksamhet * Möjlighet att påverka och utveckla framtidens diagnostik och vårdflöden * Ett nära samarbete med kompetenta och engagerade kollegor * En arbetskultur där ansvar, enkelhet och innovation står i centrum * Korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka verksamheten
Om dig
Krav: * Relevant akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård * Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård eller närliggande verksamhet * God förståelse för ekonomi, verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete * God kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
Meriterande: * Erfarenhet av diagnostisk verksamhet * Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling * Tidigare ansvar för budget och resultat
Som person är du en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du har förmågan att kombinera ett strategiskt perspektiv med ett närvarande ledarskap i vardagen. Med ett strukturerat arbetssätt och ett genuint intresse för utveckling driver du verksamheten framåt tillsammans med ditt team.
Verksamheterna finns i Stockholm, med mottagningar på Sabbatsbergs sjukhus och på Folkungagatan, vilket ger god tillgänglighet för såväl medarbetare som patienter.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Olivecronas väg 1 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM
Aleris Sverige Jobbnummer
9846026