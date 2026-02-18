Verksamhetschef till Aleris Hand & Fot vid Sophiahemmet
2026-02-18
Är du en engagerad och trygg ledare med ett starkt intresse för specialistvård? Vill du vara med och utveckla en verksamhet som präglas av kvalitet, innovation och hög patientnöjdhet? Då kan detta vara nästa spännande steg för dig!Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
Aleris Hand & Fot vid Sophiahemmet är en välrenommerad klinik med cirka 20 medarbetare - läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, handterapeut och administrativ personal. Vi är specialiserade på elektiv hand- och fotkirurgi och erbjuder våra patienter en sammanhållen vårdkedja från operation till rehabilitering.
Våra fysio- och handterapeuter har bred erfarenhet av postoperativ rehabilitering, vilket bidrar till en trygg återhämtning och hög kvalitet genom hela vårdprocessen.
Vi är ackrediterade vårdgivare vid Sophiahemmet och arbetar aktivt för att under året bli ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Vårt arbete genomsyras av våra ledord: Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt.
Rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens drift, utveckling och kvalitetssäkring. Du leder och utvecklar medarbetarna, driver verksamhetens ekonomiska och operativa mål och säkerställer att vården bedrivs med högsta möjliga kvalitet och effektivitet.
Du är affärsmässig i alla dina beslut och prioriteringar med fokus på patientsäkerhet, arbetsmiljö, kundnöjdhet och ekonomi.
Du rapporterar till affärsområdeschefen för Ortopedi & Operation inom Aleris och ingår i affärsområdets ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: * Leda och utveckla verksamheten i linje med Aleris strategi och mål * Ansvara för budget, ekonomi och verksamhetsutveckling * Säkerställa hög medicinsk kvalitet och fortsatt hög patientnöjdhet * Driva förbättrings- och digitaliseringsinitiativ för att optimera verksamheten * Coacha och utveckla personalen samt säkerställa en god arbetsmiljö * Upprätthålla och vidareutveckla samarbetet med Sophiahemmet och andra vårdpartners * Arbeta för att verksamheten erhåller ISO-certifiering inom kvalitet och miljö.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss får du en central position i en verksamhet med höga ambitioner och en tydlig vision om framtidens specialistvård. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och patientnöjdhet står i fokus.
Vi erbjuder bland annat: * Friskvårdsbidrag om 4 000 kronor per år * Möjlighet till interna och externa utbildningar * Förmånsportal via Söderberg & Partners * Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas * Tillträde: Enligt överenskommelse * Individuell lönesättning * Kollektivavtal finns
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med erfarenhet av att driva, leda och utveckla verksamheter inom hälso- och sjukvård. Du har en god förståelse för både medicinska och ekonomiska processer och ett genuint intresse för patientnära vård.
Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har förmågan att inspirera och skapa engagemang i teamet.
Vi ser gärna att du har:
Relevant akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård, ekonomi eller management
Erfarenhet av ledande befattning inom vården eller liknande
Starkt meriterande om du är hand- eller fotkirurg
God ekonomisk och administrativ förståelse
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Ett stort engagemang för kvalitets- och förbättringsarbete.Så ansöker du
Låter detta som en spännande utmaning för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 22 mars.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
För frågor om tjänsten, kontakta affärsområdeschef Susanne Franzon susanne.franzon@aleris.se
,
Biträdande affärsområdeschef Mikael Strid mikael.strid@aleris.se
eller HR Business Partner Petra Blomquist petra.blomquist@aleris.se
Välkommen till Aleris Hand & Fot vid Sophiahemmet - där vi gör skillnad för våra patienter, varje dag!
