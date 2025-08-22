Verksamhetschef till Aleris Art Clinic Göteborg
2025-08-22
Art Clinic är en del av Aleris sedan 2022. Vi är en av Sveriges största vårdgivare inom bland annat ortopedi, ryggkirurgi, fysio samt estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. Våra högspecialiserade kliniker håller en mycket hög standard och är bland de säkraste i Europa. Genom stort fokus på patientsäkerhet, omhändertagande och personlig service skapar vi goda patientupplevelser. Klinikerna är ISO- och miljöcertifierade.
Aleris Art Clinic [Platsnamn] är en väletablerad klinik med cirka 85 medarbetare, bestående av läkare, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter och administrativ personal. Vi är specialiserade på ortopedi, ryggkirurgi, fysion, estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och erbjuder våra patienter en sammanhållen vårdkedja från operation till rehabilitering.
Vi samarbetar bl.a. med regionerna och är dom behjälpliga med att upprätthålla vårdgarantin, vi tar även emot privatbetalande patienter samt samarbetar med försäkringsbolagen som erbjuder sjukvårdsförsäkringar. Art Clinic är ett center of excellens och erbjuder en väl genomtänkt vård med hög kvalitet, säkerhet och genomtänkt patientresa. Vårt arbete genomsyras av hög kvalitet, trygghet omsorg och hög service faktor våra ledord är: Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt.
Om rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för klinikens drift, utveckling och kvalitetssäkring. Du leder och utvecklar personalen, driver verksamhetens ekonomiska och operativa mål samt säkerställer att vården bedrivs med högsta möjliga kvalitet och effektivitet. Du rapporterar till affärsområdeschefen för Specialistklinikerna inom Aleris och ingår i affärsområdets ledningsgrupp.
Det här är en roll för dig som vill ta ett helhetsgrepp om både vård, människor och resultat - och som brinner för att utveckla framtidens Specialistsjukvård.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla klinikens verksamhet i linje med Aleris strategi och mål
Omsätta strategier till handling och driva förändrings- och förbättringsarbete
Ansvara för budget, intäktsoptimering och resurseffektivitet
Säkerställa hög medicinsk kvalitet och fortsatt hög patientnöjdhet
Skapa en positiv arbetsmiljö och engagera medarbetare i klinikens utveckling
Upprätthålla och vidareutveckla samarbeten med vårdpartners och försäkringsbolag
Ansvarig för klinikens kvalitetsarbete såsom ISO-certifiering inom kvalitet och miljö
Vem är du?
Vi söker en resultatinriktad och affärsmässig ledare med stort hjärta för sina medarbetare och som drivs av att utveckla både verksamheter och människor. Du har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt och en naturlig förmåga att engagera, bygga team och leverera resultat. Du skapar rätt förutsättningar för att vården ska hålla högsta kvalitet och ser det som en självklar målsättning att hjälpa fler patienter.
Du har en bakgrund inom hälso- och sjukvård - gärna från kliniker som erbjuder ett brett hälsovårdsutbud - och är van att arbeta i en dynamisk miljö med högt tempo och stort ansvar. Din erfarenhet omfattar arbete i vårdverksamheter där kvalitet, effektivitet och god arbetsmiljö står i fokus. Det är meriterande om du har haft ansvar för klinikdrift, personalledning eller affärsutveckling inom specialist- eller försäkringsvård. Du har ett genuint intresse för att bidra till en högkvalitativ, tillgänglig och sammanhållen vård- och att du vill arbeta nära både patienter, medarbetare och verksamhetens resultat.
Vi söker dig som är:
Trygg och lösningsorienterad ledare - som bygger ansvarstagande team och skapar arbetsglädje
Drivande och initiativrik - med passion för utveckling, kvalitet och förändringsledning
Affärsmässig - med stark förståelse för ekonomi, tillväxt och resurseffektivisering
Vi ser gärna att du har:
Ekonom- eller civilekonomexamen, eller utbildning inom management
Flerårig erfarenhet som verksamhetschef, affärsområdeschef eller klinikledare
Erfarenhet från hälso-/sjukvård eller liknande personalintensiv verksamhet, möjligtvis genom att du har Läkarlegitimation
Dokumenterad erfarenhet av budgetansvar, förändringsledning och processutveckling
Förmåga att balansera strategiskt tänkande med operativt ledarskap
Vårt erbjudande
Hos oss får du en central roll i en verksamhet med höga ambitioner och tydlig vision för framtidens specialistvård. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet och patientnöjdhet står i fokus. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter till professionell utveckling.
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till ett brett utbud av förmåner som stödjer dig både i arbetslivet och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finns via Vårdföretagarna
Ansökan Låter detta som en spännande utmaning för dig? Skicka din ansökan med CV senast 2025-10-10. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
För frågor om tjänsten, kontakta: HR Business Partner: Joan Amang joan.amang@aleris.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
