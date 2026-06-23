Verksamhetschef till äldreomsorg i Lerums kommun
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2026-06-23
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
Sektor stöd och omsorg i Lerum ansvarar för myndighetsutövning samt att erbjuda stöd och utföra insatser inom socialtjänst och för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ansvarar sektorn för kommunal primärvård och insatser som syftar till att minska arbetslösheten och underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden. Ett viktigt pågående arbete är omställningen till en mer tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst i linje med den nya socialtjänstlagen, samt utvecklingen mot nära vård – ett arbete som sker i nära samverkan inom sektorn, förvaltningen och med externa samverkansparter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vill du ta ett helhetsansvar i en organisation där samverkan, tillit och långsiktig utveckling står i centrum? Vi söker dig som är en trygg och prestigelös ledare och som vill bidra till utvecklingen av Sektor stöd och omsorg och kommunen som helhet.
Vi söker nu en verksamhetschef som ska ansvara för kommunens särskilda boenden. Äldreomsorgen består idag av två verksamhetsområden, ett för särskilda boenden och ett för hemtjänst, med var sin verksamhetschef som arbetar nära varandra. Ditt uppdrag är att skapa strukturer, arbetssätt och förutsättningar som driver utveckling och stärker förmågan att nå långsiktiga mål. Fokus ligger på utveckling, analys, planering och uppföljning både inom Sektor stöd och omsorg och i förvaltningsövergripande arbete. Du kommer bland annat att leda det pågående införandet av karriärvägar, mentorskap och yrkesresan inom äldreomsorgen ihop med kollega.
Inom verksamhetsområdet bedrivs särskilt boende för äldre, korttidsboende och växelvård. Kommunen har idag sju särskilda boenden varav två drivs av externa leverantörer där du har ett uppföljningsansvar. Din ledningsgrupp består av 11 enhetschefer och du har också en verksamhetsutvecklare som stöd i ditt uppdrag.
Du har ett övergripande strategiskt ansvar för resultat- och måluppfyllelse, arbetsmiljö, ekonomi och personal. Du har ett direkt personalansvar för ditt verksamhetsområde och du arbetar i nära samverkan med övriga sex verksamhetschefer. Ditt arbete innebär att initiera, stödja och leda utvecklingen så att verksamheten utvecklas i enlighet med gällande lagstiftning och politiskt beslutade mål och uppdrag. Du ingår i Sektor stöd och omsorgs ledningsgrupp och rapporterar till sektorchef. Du ansvarar för att leda samverkan med fackliga representanter utifrån kommunens lokala samverkansavtal.Kvalifikationer
Vi söker dig med en högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du har flerårig erfarenhet som chef inom äldreomsorg och du har god kunskap om målgruppens livsvillkor, lagstiftning och avtal som styr och påverkar verksamheten. Du har också erfarenhet av att leda andra chefer. Du har dessutom god kunskap om vilka övriga professioner och sammanhang som du behöver verka tillsammans med för att verksamheten ska fungera.
Du är en närvarande, prestigelös chef med hög tillit till dem du möter och arbetar med. Genom att planera, organisera och prioritera arbetet tillsammans med andra, möjliggör du transparanta och tydliga beslut som gynnar sektorn och förvaltningen som helhet. Ditt ledarskap innebär att du leder och motiverar dina medarbetare samt skapar engagemang och delaktighet.
I Lerums kommun arbetar vi med utvecklande ledarskap och därför får du som chef hos oss en grundutbildning samt vidareutveckling inom ramen för kommunens Ledarskapsplattform. Se våra ledare berätta mer om ledarskapsutvecklingen här:www.lerum.se/ledarskapsutveckling
Intervjuer kommer att genomföras under v 34.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om att lönestatistik för denna befattning är:
10:e percentil: 70 840 kr
Median: 73 600 kr
90:e percentil: 78 320 kr
Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun Kontakt
Sektorchef Stöd och omsorg
Marie Blomqvist marie.blomqvist@lerum.se 0302-52 13 97 Jobbnummer
9974074