Verksamhetschef till Active Omsorg, en del av Viljan
Viljan Individ och Familj AB / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-01-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Linköping
, Norrköping
, Katrineholm
, Vimmerby
, Eksjö
eller i hela Sverige
Active Omsorg, en del av Viljan
Active Omsorg bedriver HVB verksamheter med individanpassad behandling för ungdomar.
Vårt koncept skiljer sig från traditionella HVB-hem då våra ungdomarna bor i en egen fullt utrustad lägenhet med personal nära till hands dygnet runt.
Hos oss får du som medarbetare en arbetsplats präglad av engagemang, kompetens och viljan att vara med på en ung människas nästa positiva steg i livet. Vi är en del av Viljan, det bredaste utbudet av specialiserad omsorg, med bästa effekt för individ och samhälle.
Nu söker vi efter en vikarierande verksamhetschef till två av våra verksamheter i Linköping.
Om Verksamheten
HVB Sandgatan är ett boende i Linköping med 8 lägenheter. Målgruppen är ungdomar mellan 16-20 år.
HVB Vasavägen är ett boende i Linköping med 12 lägenheter. Målgruppen är ungdomar mellan 16-20 år.
Dessa boenden ligger på 10 minuters gångavstånd från varandra i stadsdelen Vasastan.
Om rollen
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten, och din huvuduppgift är att leda och driva arbetet på boendet. I rollen ansvarar du för den dagliga driften, verksamhetsplaneringen och ger medarbetarna de bästa förutsättningarna för att bidra med en kvalitativ vård- och omsorg. Med ansvar för personal, ekonomi och kvalitet följer du upp verksamhetens mål samt bidrar i det systematiska kvalitetsarbetet. I rollen är du tillståndsbärare för enheten och har arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till regionchef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för den dagliga operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Ansvara för inskrivningsbeslut för klienterna och bedriva ett gott samarbete med kund, beställare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med säljfunktionen och övriga stödfunktioner
Vem är det vi söker
Vi söker dig som gillar verksamhetsutveckling och aktivt bidrar med dina kunskaper. Du har erfarenhet av arbete inom HVB barn och ungdomar och har tidigare arbetat i rollen som ledare. Du lyfter blicken och arbetar målfokuserat och proaktivt hittar lösningar. Vidare är du självständig, anpassningsbar och van vid att driva ditt arbete framåt med fokus på kvalitet och effektivitet.
Som ledare är du trygg med att fatta beslut mot bakgrund av de mål som ställs upp, och utifrån de ramar som finns för uppdraget. Då du har en coachande funktion gentemot dina medarbetare, lägger vi stor vikt vid att du är teamorienterad och en relationsskapande person.Publiceringsdatum2026-01-15KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning enligt krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Grundläggande utbildning i socialrätt minst 7,5 hp
Arbetat som chef och ledare i minst 2 år
Tidigare erfarenhet av arbete inom HVB-vård för barn och ungdomar
Erfarenhet från budgetarbete och ekonomisk analys
B-körkort
Vi ser det även som meriterande om du har:
Utbildningar inom metodik för socialt arbete, ex. lågaffektivt bemötande och MI
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av att leda verksamheter i utveckling och förändring
Arbetat i en större organisation och/eller företag i stark tillväxt
Sammanfattning
Roll: Verksamhetschef
Anställningsform: Vikariat föräldraledighet
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Vardagar 8-17
Tillträde: Februari 2026
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-12-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan! Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Emelie Thörnvall, emelie.thornvall@viljan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6719485-1791344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Rundelsgatan (visa karta
)
582 44 LINKÖPING Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9686362