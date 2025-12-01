Verksamhetschef som vill driva & utveckla Humanas SÄBO i Bollnäs!
2025-12-01
Vill du vara med och driva samt utveckla vårt särskilda boende i Bollnäs? Samtidigt som du dagligen arbetar med att ge människor ett bra liv?
Vill du vara med och driva samt utveckla vårt särskilda boende i Bollnäs? Samtidigt som du dagligen arbetar med att ge människor ett bra liv?

Nu finns möjlighet för dig att söka tjänsten som verksamhetschef och föreståndare hos oss. I rollen kommer du, tillsammans med oss, arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Vi erbjuder stöd och boende för vuxna med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och beteendeavvikelser enligt SoL och ÖRV. Boendet är beläget i en lugn och lantlig miljö med rymliga lägenheter, gröna omgivningar och goda möjligheter till både återhämtning och aktivitet.
Här möts de boende av engagerad och erfaren personal som arbetar professionellt med vardagsstöd, sociala färdigheter, ADL-träning och beteendestöd. Arbetssättet bygger på lågaffektivt bemötande, motivationsstödjande metoder och individuella genomförandeplaner. Personal finns på plats dygnet runtOm tjänsten
Som verksamhetschef och föreståndare driver, leder och utvecklar du boendet du ansvarar för. Du ansvarar för den dagliga driften samtidigt som du arbetar långsiktigt med kvalitet, utveckling och att säkerställa att verksamheten följer lagstiftning och Humanas värdegrund.
En stor del av ditt arbete handlar om att skapa engagemang och delaktighet, och att finnas där som stöd och ledare för din personal. Du arbetar både strategiskt och operativt med fokus på kvalitet, delaktighet och utveckling. Du arbetar nära både medarbetare och klienter och ingår i ledningsgruppen i en av våra regioner.
Som föreståndare är du den som IVO ska godkänna, vilket ställer krav på god kunskap inom socialrätt, dokumentation, kvalitetssäkring och myndighetsdialog.
I rollen ingår att:
ansvara för boendenas dagliga drift samt säkerställa trygg och kvalitetssäkrad omsorg
ha personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetarna på båda boenden
ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och att nå ekonomiska mål
driva verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
säkerställa efterlevnad av lagstiftning, riktlinjer och IVO:s krav
skapa engagemang, delaktighet och ett hållbart arbetsklimat
Den här rollen passar dig som trivs med ett stort mandat och ett tydligt ansvar där du gör verklig skillnad - för både klienter, medarbetare och verksamheten i stort.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och utgår från Humanas ledarprofil, vilket innebär att du är en tydlig och kommunikativ ledare som skapar riktning och delaktighet. Du är handlingskraftig, resultatorienterad och trygg i dig själv, samtidigt som du är en relationsskapande lagspelare som bygger tillit och motiverar dina team.
Du trivs i ett ledarskap som kombinerar strategiska frågor med närvarande operativt arbete, och du ser tydligt sambandet mellan kvalitet, resultat och människors välmående. Du har lätt för att skapa goda relationer både internt och externt och är van att arbeta i olika verksamhetssystem.
För rollen krävs att du uppfyller de formella krav som gäller för att kunna bli godkänd som föreståndare:
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning enligt krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Utbildning i socialrätt
Minst 2 års erfarenhet av arbete med målgruppen
Minst 2 års erfarenhet av ledarskap, inklusive personal- och arbetsmiljöansvar
B-körkort
Erfarenhet av budgetarbete, uppföljning och kvalitetsarbete
Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare, med sex månaders provanställning. Sysselsättningsgraden är 100 % och du arbetar dagtid, måndag till fredag. Lön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vad får du?
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad. Vi erbjuder:
Coachande chef och stöttande stabsfunktioner
Handledning och mentorskap
Tillgång till ett brett utbud av interna utbildningar via vår lärportal
Karriär- och utvecklingsmöjligheter inom hela Humana
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande.
Malin Alvin, Regionchef
