Verksamhetschef sökes till Unikas LSS boenden i Västerås
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2025-09-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Västerås
Om Gruppbostäderna
Nu ser vi fram emot att välkomna en ny kollega till tjänsten som verksamhetschef till två av våra fina gruppbostäder i Västerås, verksamheterna erbjuder särskilt stöd och service för personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS. Verksamheterna strävar efter att erbjuda en trygg och stödjande miljö där varje individ kan utvecklas och leva ett självständigt liv med det stöd som behövs. Stor vikt läggs på kvalitet, trygghet och att leva ett liv på sina egna villkor och samtidigt få möjlighet till glädje och gemenskap med andra i hemmet. Verksamheterna bedrivs i egen regi och har historiskt en fin beläggning och engagerade medarbetare.
Om rollen som Verksamhetschef
Som verksamhetschef leder du arbetet på LSS enheten med ansvar för den dagliga driften och verksamhetsplaneringen. Du ger medarbetarna de bästa förutsättningarna, för att bidra med en god och kvalitativ vård- och omsorg. Med ansvar för personal, ekonomi och kvalitet följer du upp verksamhetens mål och bidrar i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare har du arbetsmiljöansvar samt är tillståndsbärare för din enhet.
Du ingår i ett team med andra verksamhetschefer, stödresurser, regionchef och VD. Du sitter med i den operativa ledningsgruppen i marknadsområdet och rapporterar till regionchef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Ansvar för den dagliga operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Bedriva löpande kontakt med brukare, medarbetare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med stödfunktioner inom koncernen
Vem är du?
Din utbildningsbakgrund behöver stämma överens med de formella krav som gäller för att vara tillståndsbärare för en LSS-verksamhet. Du är en trygg ledare med tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen vuxna inom LSS. Som ledare är du modig, rak och tydlig i din kommunikation, och du gillar att arbeta verksamhetsnära.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt och kan anpassa dig till förändringar i det dagliga arbetet. Du tillämpar ett coachande, lösningsfokuserat arbetssätt och arbetar mot uppsatta mål. Dessutom har du förståelse för och kunskaper i ekonomi och kan följa upp och analysera verksamhetens resultat.
Kvalifikationer: Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning, enligt krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Utbildning i socialrätt minst 7,5 hp (om ej utbildad socionom)
Tidigare erfarenhet av arbete inom LSS-boenden 9:9
Chefserfarenhet
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk analys
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
B-körkort
Meriterande om du därtill har: Utbildningar inom metodik för socialt arbete, tex tydliggörande pedagogik.
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av att leda verksamheter i utveckling och förändring
Arbetat i en större organisation och/eller företag i stark tillväxt
Placering
Största delen av din arbetstid är förlagd i verksamheten för att möjliggöra det nära ledarskapet. Verksamheten finns lokaliserad i Västeråstrakten.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 20251019 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om tjänsten
Vi tillämpar provanställning och en grundförutsättning för att detta ska kunna förlängas är att IVO beviljar vår ansökan om att du ska stå på tillståndet för respektive verksamhet.
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Schema: Dagtid Måndag - Fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Regionchef Sanna Ullbrand, sanna.ullbrand@unika.se
, 070 3285162. Välkommen med din ansökan!
Tillsammans för en meningsfull vardag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Sanna Ullbrand sanna.ullbrand@unika.se Jobbnummer
9531921