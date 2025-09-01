Verksamhetschef sökes till Tjust behandlingsfamiljer i Norrköping
2025-09-01
Om Tjust behandlingsfamiljer
Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar sedan 2004. Vi är i ett expansivt skede med utveckling på flera områden. Nu söker vi en engagerad platschef till vårt kontor i Norrköping.
Beskrivning av tjänsten som verksamhetschef
Tjänsten innebär att leda och utveckla Tjust Behandlingsfamiljers verksamhet i Jönköping. Verksamhetschef är överordnad behandlingssamordnare, psykologer och behandlingsfamiljer och underställd regionchef. verksamhetschefen ingår i företagets ledningsgrupp.
Verksamhetschefen ansvarar bl.a. för:
att leda och driva behandlingsarbetet med barn och ungdomarna i verksamheten utifrån socialtjänstens uppdrag och vårdplan.
att driva verksamheten utifrån vårt kvalitets- och ledningssystem.
att dokumentation av insatser sker utifrån gällande lagar och föreskrifter efterföljs i verksamheten.
att budget utformas och efterföljs.
ekonomiadministrativa processer (ex. löner, fakturering, inköp).
personal (ex. arbetsmiljö, personaladministration, rekrytering, medarbetarsamtal, kompetensutveckling).
att vara delaktig i olika utvecklingsprojekt.
Du rapporterar direkt till Regionchef och ingår i en kompetent ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll.
Minst 5 års erfarenhet av arbete som enhetschef inom social arbete/föreståndare
Socionomexamen, eller 180 hp men inriktning mot beteendevetenskap och/eller socialt arbete
B-körkort
Om digVi söker dig med humor, humör, livserfarenhet och ett rymligt hjärta. Du behöver ha ett genuint intresse och en nyfikenhet på de unga som vi arbetar för och ha en förmåga att skapa samhörighet och teamkänsla hos medarbetarna. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, kreativitet och mod. Du behöver ha förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten. Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet från arbetsledande befattningar och har arbetat inom socialtjänst, HVB, barn-/socialpsykiatri eller liknande.
Du är socionom, psykolog eller har annan adekvat högskoleutbildning och som har erfarenhet av arbetsledande befattningar. Du skall ha erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och/eller familjehem samt ha arbetat med behandling inom socialtjänsten, på HVB-hem eller inom barn-/socialpsykiatrin.
Du engageras av och är orienterad mot teamarbete och samskapande. Du behöver ha god förmåga att skapa ett tryggt och inkluderande arbetsklimat i arbetsgruppen. Du behöver vara en person som är tydlig i kommunikation och besitter goda reflektiva förmågor. Du behöver vara en ledare med hög förmåga till ansvarstagande och beslutsfattande. Du behöver ha god förmåga att härbärgera oro och stress, vilket arbete med traumatiserade barn och ungdomar ofta innebär
SammanfattningRoll: Verksamhetschef
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månader provanställning
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-10-01 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Tjust behandlingsfamiljer är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid ytterligare information om tjänsten är du välkommen att besöka www.tjustbehandlingsfamiljer.se
eller kontakta: Regionchef Meena Laago, meena.lago@viljan.se, 0721-670988
, 0721-670988 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Kontakt
Meena Lago meena.lago@viljan.se
9485433