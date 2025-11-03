Verksamhetschef sökes som vill arbeta både operativt och strategiskt.
2025-11-03
På Assistansporten söker vi nu en engagerad verksamhetschef till vår hemtjänstverksamhet i södra Stockholm. Hos oss sätter vi alltid individen i centrum och arbetar varje dag för att ge omsorg som präglas av delaktighet, trygghet och respekt.
Assistansporten är verksamma i södra Stockholm och arbetar med personlig assistans, hemtjänst, avlösning och ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vårt mål är att varje människa ska få uppleva ett bra och rikt liv.
Vår värdegrund utgår från våra kunder och är utformad därefter.
• Respekt för varje individ
• Självbestämmande och integritet
• Trygghet och tillgänglighet
• Öppenhet och transparens
• Gott bemötande och mångfald
Nu söker vi efter vår nästa verksamhetschef som vill vara med och skapa världens bästa arbetsplats för våra medarbetare, så att resultatet blir den vård och omsorg som våra kunder behöver.
Om rollen
Som verksamhetschef hos oss kommer du att ansvara för att bedriva verksamhet inom hemtjänst. Du har det yttersta ansvaret att leda och samordna vår personal i det dagliga operativa arbetet tillsammans med hela teamet.
Du arbetar också med strategisk utveckling av verksamheten, i nära samarbete med våra arbetsledare som stöttar dig i bl.a. företagets ekonomiska och juridiska frågor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda, stödja och ta beslut i det dagliga arbetet tillsammans med personal och samordnare
• Rekrytering av nya medarbetare
• Verksamhet- och förändringsledning
• Budget-, personal- och arbetsmiljöansvar
• Säkerställa fungerande rutiner för personalen och kunderna
• Arbeta med kvalitetsledning, processer och ledningssystem
• Upprätthålla god samverkan med representanter från sjukvården, myndigheter och andra intresseorganisationer
Om dig
Vi söker dig som trivs i en ledande roll och som ser dig själv som en ledare. Det är självklart för dig att vara en förebild för ditt team i det dagliga arbetet och du inser styrkan av ett delaktigt och närvarande ledarskap. Du ser inte din roll som viktigare än någon annans, men du har förståelse för hur ditt ledarskap bidrar till teamets arbetsglädje och för den omsorg vi ger våra kunder.
Du har en högskoleexamen som sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, beteendevetare eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig på minst 180HP Du har minst 1,5 års erfarenhet av arbete i en ledande position, företrädesvis inom vård eller omsorg.
Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö och är resultatorienterad. Som ledare har du ett strategiskt perspektiv i alla dina beslut och handlingar men du har också nära förståelse för det operativa arbetet. Du känner en meningsfullhet i att arbeta med människor och har en ledarskapsstil som bygger på tydlighet, respekt och tillit.
Viktigt för tjänsten är:
• Examen från högskola inom relevant område, minst 180hp
• Dokumenterad ledarerfarenhet
• Erfarenhet av budget- och personalansvar
• God kommunikativ förmåga i svenska, tal och skrift
• B-körkort
• Erfarenhet av arbete i HaileyHR, Lifecare, Phoniro, Treserva, Epsilon (meriterande)
Tjänsten tillsätts när lämplig kandidat hittas, intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansporten AB
(org.nr 556940-1507), http://www.assistansporten.se
Markörgatan 10
För detta jobb krävs körkort.
