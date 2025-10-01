Verksamhetschef smärt- och rehabiliteringsmedicinska kliniken
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2025-10-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Nu har du möjlighet att leda utvecklingen av två kliniker som blivit en.
Sedan 1 juni 2025 är Smärt- och rehabkliniken och Rehabiliteringsmedicinska kliniken samlade i en gemensam organisation - Smärt- och rehabiliteringsmedicinska kliniken. Vi söker nu en engagerad och strategisk verksamhetschef som vill leda och utveckla den nya kliniken.
Vårt erbjudande
Inom området smärt- och rehabiliteringsmedicin bedriver vår klinik specialiserad teambaserad utredning, behandling och rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, förvärvade hjärnskador, komplicerad smärta, trötthet och Ehlers-Danlos syndrom. Kliniken har 14 vårdplatser (avdelning 55) och är en resursenhet för Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi har en specialiserad öppenvårdsverksamhet med ett antal olika inriktningar och arbetar även konsultativt gentemot andra enheter. Interprofessionellt teamarbete där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuell rehabilitering genomsyrar arbetet. Likaså är forskning och utveckling en betydelsefull del av vår verksamhet då vi bedriver en nationellt stark och konkurrenskraftig forskning som har en klinisk stark förankring genom evidensbaserade insatser. Kliniken är en universitetssjukvårdsenhet med stolthet över vår spetskompetens inom smärta, neurologi och rehabilitering och en nära koppling till akademi. Vi arbetar även för en nära samverkan med andra verksamheter som är aktuella i patienternas vård och rehabilitering. Det finns en utredningsverksamhet kopplat till försäkringsmedicin och trafikmedicin. Vi har en öppen och inbjudande kultur där våra team kännetecknas av ett stort engagemang - vi stöttar, hjälper och lär av varandra.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Verksamhetschefen har ett övergripande verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Verksamhetschefen leder klinikens ledningsgrupp och ansvarar för att driva, förbättra, utveckla och följa upp verksamhet, forskning och utvecklingsarbete. Verksamhetschefen har även det yttersta medicinska ansvaret för kliniken. En betydelsefull arbetsuppgift för verksamhetschefen är att fortsätta arbetet med den nya kliniken och skapa en verksamhet som tar tillvara potentialen i sammanslagningen.
Verksamhetschefen kommer att vara närmaste chef för klinikens vård- och enhetschefer. Organisatoriskt är verksamhetschefen direkt underställd produktionsenhetschefen. Verksamhetschefen ingår i Sinnescentrums ledningsgrupp och förväntas delta aktivt genom att engagera sig i frågor inte bara rörande den egna kliniken. Verksamhetschefen skall med kunskap, erfarenhet, sidledsansvar och omdömesgill tyngd kunna företräda verksamheten både inom och utanför Region Östergötland.
Ledarskapet inom Region Östergötland bygger på vår gemensamma ledarsyn.
Om dig
Vi söker dig med universitetsexamen och som har dokumenterad ledarerfarenhet relevant för tjänsten. Tidigare chefserfarenhet samt erfarenhet av vård inom Smärt- och eller rehabiliteringsmedicin är meriterande. Likaså är doktorsexamen och en god insikt i forskningens betydelse och vikt för evidensbaserad hälso- och sjukvård meriterande för tjänsten.
Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Som verksamhetschef behöver du kunna leda verksamheten genom andra chefer. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift förväntas.
Vi söker dig som:
Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta.
Ansökan och anställning
Uppdraget som verksamhetshetschef är ett tidsbegränsat förordnande under fyra år med en tillsvidareanställning inom din grundprofession. Tveka inte att höra av dig om det finns frågor kopplat till tjänsten.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Smärt- och rehabiliteringsmedicinska kliniken Kontakt
Produktionmsenhetschef Eva-Lena Zetterlund eva-lena.zetterlund@regionostergotland.se 010-1031237 Jobbnummer
9534420