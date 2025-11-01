Verksamhetschef på NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland
2025-11-01
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har en tongivande roll i inriktningen på det regionala trafiksäkerhetsarbetet. Vi ska genom information och påverkan verka för en säkrare trafik, målgrupperna för vår verksamhet är de som bor och verkar inom de tre länen. Hela befolkning med särskild betoning på de allra mest utsatta i trafiken.
Nu ska Verksamhetschefen Lars Nordquist gå i pension och behöver en ersättare.
Verksamheten övergripande
NTF:s basverksamhet består av att stödja och vara pådrivande inom det regionala och lokala trafiksäkerhetsarbetet. Förbundets arbete bedrivs med utgångspunkt i olika nationella projekt, affärsuppdrag samt andra projekt och aktiviteter.
En del av vår verksamhet består av nationella trafiksäkerhetsprojekt som genomförs tillsammans med övriga nio NTF-förbund. Vi bedriver också verksamhet i tre regioner och 34 kommuner. Vi har också företag som kunder. Arbetsplatsen är förlagd till Nyköping, där det finns två medarbetare som har lång vana och erfarenhet från arbetet. Vi har också ett antal timanställda som arbetar i olika projekt.
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland äger ett aktiebolag Säker Trafik D.E.T. AB, som har sin verksamhet i samma lokaler som den ideella verksamheten. Dessa två kompletterar varandra vad det gäller tjänster ut till kommuner och företag.
Vem är du
Som verksamhetschef har du personalansvar
• Du är en kunnig säljare och kan sälja in idéer och tjänster
• Du har ansvarar för den dagliga verksamheten,
• Du har ekonomiansvar och är föredragande inför styrelsen.
• Du är prestigelös och lösningsorigenterad.
• Du har en framåtanda och en vilja att driva verksamheten framåt.
Tjänsten
Verksamheten på NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland är varierande, allt ifrån trafikutbildning för Åk 5 till att möta förtroendevalda och media för att informera om nollvisionen och vårt arbete. Tjänsten är heltid. Det medför en hel del oreglerad arbetstid.
Provanställning 3 månader, med början den 15 aug 2026.
Du får gå parallellt med den avgående chefen i två månader.
Du blir även VD för bolaget Säker Trafik D.E.T. AB som är helägt av NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
