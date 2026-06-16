Verksamhetschef på Frösunda Personlig Assistans
Frösunda Personlig Assistans AB / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-06-16
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Frösunda Personlig Assistans AB har haft assistanskontor på Hamngatan i Linköping i många år och bedriver en trygg verksamhet för både kunder och assistenter.
Vi söker nu ytterligare en trygg person som vill ingå i det team av de kund och personalansvariga verksamhetschefer som redan arbetar på våra kontor i Östergötland. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Som kund och personalansvarig/verksamhetschef inom personlig assistans arbetar du för att våra kunder, som har olika typer av funktionsnedsättningar, ska få möjlighet att leva det liv de vill leva med hjälp av sina personliga assistenter. Du har tät kontakt med dina kunder och ibland deras anhöriga för att förvissa dig om att du vet exakt vad de har för förväntningar på Frösunda. Du arbetsleder och är chef över de personliga assistenterna i deras arbete och arbetar för att ge dem en god service så att både kunder och medarbetare känner sig trygga.
I ditt arbete som verksamhetschef rekryterar du nya assistenter, bemannar dagliga sjukluckor och längre ledigheter. En annan del av din vardag består i att ha möten med kund/anhöriga och assistenter, lägga scheman, attestera löner, föra social dokumentation, handleda grupper samt att ha budget ansvar för din resultatenhet. Sedvanliga chefsuppgifter såsom medarbetar och lönesamtal samt rehabiliteringsansvar ingår också.
För oss är det viktigt att du brinner för att snabbt snappa upp signaler från kunder och medarbetare och agera på dem. Du har en hög servicekänsla och klarar en hög stressnivå. Till stöd har du dina chefskollegor, din regionchef och en rad stödfunktioner inom företaget. Är du villig att lära dig att hantera arbetet som verksamhetschef kommer du att erbjudas ett roligt och stimulerande arbete i ett av assistans branschens största företag.
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Som nyanställd chef får du en gedigen on boardning med utbildningar och stöd under en lång tid för att du ska få förutsättningar att kunna lyckas i din yrkesroll.
Vi tror att du är hungrig, snabbtänkt, positiv och tycker om att ta eget ansvar. Vi arbetar med Snabbhet, Tydlighet och Ödmjukhet. Du är en kommunikativ och trygghetsskapande person. Du är snabblärd, kan hantera olika datasystem är strukturerad och uppskattar variationen i arbetet. Du är inlyssnande i dina interna och externa kontakter.
Kanske har du erfarenhet från branschen eller har du ett nuvarande arbete inom omsorgen och vill ta nästa kliv i karriären? Utbildning är inget krav utan har du andra erfarenheter du tror kan vara tillämpliga är det intressant också. Givetvis meriterande om du är socionom eller utbildad inom personal och arbetsliv men det är inget krav.
Om Frösunda Personlig assistans:
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 30 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Körkort ett krav, vissa resor inom regionen förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal samt erbjuder friskvård. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss annonsförsäljare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919435-2056505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Hamngatan 18 (visa karta
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582 26 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9966929