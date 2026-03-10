Verksamhetschef Myndighet Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
2026-03-10
Om jobbet
Avdelning Myndighet består av cirka 250 medarbetare med uppdrag att arbeta med myndighetsutövning riktat till stadens äldre befolkning.
I avdelningsledningen ingår avdelningschef, verksamhetschefer, avdelningscontroller samt avdelningssekreterare. Då en av våra tre verksamhetschefer slutar så rekryterar vi nu en ersättare.
Vi söker dig som vill bli verksamhetschef för stadsområde sydväst samt vårt samlade stöd i utvecklingsenheten. Som verksamhetschef hos oss arbetar du med att omvandla förvaltningens 10-årsplan till verksamhet genom bla omställningen till Nära Vård, ny socialtjänstlag och digitaliseringsutveckling Vi står inför stora demografiska utmaningar och arbetar därför med pågående förändringsarbeten på alla nivåer i avdelningen för att på bästa vis skapa förutsättningar i vår organisation för att möta framtiden.
I tjänsten ingår att tillsammans med kollegor, enhetschefer och socialsekreterare utveckla arbetsinnehåll som metodik i utredning, handläggning och intern och extern samverkan kring den enskilde. En nära samverkan behöver fortsatt utvecklas med regional slutenvård och primärvård liksom kommunal primärvård samt utförarorganisationen. Uppdraget innefattar helhetssyn och fokus på att trygga individ- och anhörigperspektivet genom vård- och omsorgsprocessen.
Som verksamhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i ledningsgruppen. Du ansvarar för personal, ekonomi, styrning och utveckling av ditt verksamhetsområde och bidrar tillsammans med övriga i avdelningsledningen till att upprätta mål och strategier för hela avdelningen. Du deltar i samverkan med interna och externa samarbetsparter samt fackliga förtroendevalda och ansvarar för att utvecklingen svarar upp mot mål och strategier. I rollen ingår även att delta i förvaltningens gemensamma och övergripande ledningsarbete. Du arbetar i nära samverkan med kollegor på avdelningen och övrig verksamhet för en effektiv och likvärdig verksamhet.
Om dig
Du har socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och yrkeserfarenhet kopplat till uppdraget. Du har flerårig chefserfarenhet och gedigen kunskap och erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Det är meriterande med erfarenhet av lednings- och förändringsarbete på strategisk nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer. Det viktiga är att du har god ledarförmåga, en stark drivkraft att förändra och att du gillar att bedriva utvecklingsarbete tillsammans med andra.
Som medlem i avdelningsledningen ingår du i ett tight, glatt och dynamiskt ledarteam där olikhet välkomnas samtidigt som vi är noga med att skapa gemensamma riktlinjer och förhållningssätt. Du är lyhörd för andras åsikter men samtidigt van att arbeta självständigt, strukturerat och resultatinriktat. Du har god analytisk förmåga och uttrycker dig ledigt i tal och skrift.
Vi kommer att ta särskild hänsyn till följande personliga kompetenser som ingår i Göteborgs Stads ledarkriterier; mål- och resultatorienterad, förändringsorienterad, helhetssyn, samarbetsinriktad, lyhörd och påverka andra.
Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
