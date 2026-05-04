Verksamhetschef, Medicinskt centrum södra Lappland, Lycksele
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland / Sjukvårdschefsjobb / Lycksele Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lycksele
2026-05-04
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland i Lycksele
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett modernt och välutrustat akutsjukhus. Vi bedriver ett nära samarbete med primärvård och övriga kliniker på sjukhuset. Vi har också ett mycket välfungerande samarbete med den högspecialiserade vården på Norrlands Universitetssjukhus.
Medicinskt centrum södra Lappland är en av klinikerna på Lycksele sjukhus. Det är en stabil och välfungerande klinik där våra anställda har goda möjligheter till kombinationstjänster och vidareutveckling. Vår klinikvision är att ge god vård med mjuka händer, skarpa hjärnor och varma hjärtan.
På kliniken jobbar cirka 160 medarbetare inom olika yrkesgrupper. Vår klinik kännetecknas av ett gott samarbetsklimat, inom och mellan kliniker, på sjukhuset och övriga sjukhus i Västerbotten samt primärvården i södra Lappland.
Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta på Medicinskt centrum i Lycksele.
Vi söker nu en verksamhetschef till Medicinskt centrum på Lycksele sjukhus i södra Lappland. Här har du möjlighet till ett uppdrag där du kan varva ett intressant och utvecklande arbetsliv med ett rikt utbud av friluftsaktiviteter, sommar som vinter.
Kliniken ingår i närsjukvårdsområde södra Lappland som är ett modellområde i arbetet med omställningen till nära vård. Med fungerande samverkan och fokus på medborgaren driver vi viktiga förändringsarbeten inom regionen och tillsammans med kommunen. Klinisk bedömning på distans och digitala vårdmöten utvecklas snabbt och är en viktig del för att säkra en god, nära och tillgänglig vård i detta område. Därför är det ingen slump att vi ligger i framkant inom detta område.
I närsjukvårdsområde södra Lappland är det en självklarhet att vi tillsammans ska jobba för den absolut bästa närsjukvård som går att leverera. Detta innebär att vi aktivt och systematiskt jobbar för att utveckla arbetssätt och rutiner för att möta invånarnas behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare.
Du ansvarar för att tillsammans med dina medarbetare säkra en fungerande, patientsäker och tillgänglig hälso- och sjukvård för medborgarna i området. Du gör det utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål. Som verksamhetschef förväntas du driva basenheten enligt beställarens uppdrag och beslutad verksamhetsplan samt inom angiven budget.
Du är direkt underställd områdeschef och ingår i ledningsgrupp för närsjukvårdsområde södra Lappland.
Möjlighet finns att till viss del jobba på distans, enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du ska också ha chefs- eller ledarerfarenhet, gärna från en komplex verksamhet. Har du erfarenhet av eller utbildning inom förändringsledning är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller erfarenhet från arbete inom offentlig sektor.
För att lyckas i rollen som verksamhetschef är du en stabil och strukturerad person med god samarbetsförmåga. Du leder dina underställda chefer och medarbetare med ett kommunikativt förhållningssätt där vi värdesätter lyhördhet. Du har förmåga att vara strategisk och leda långsiktig utveckling samtidigt som du engagerar dig i vardagen och bidrar till stöttning och trygghet hos medarbetarna. Tillsammans med medarbetare och yttre samarbetspartners söker du metodiskt gemensamma lösningar och står säker och uthållig i dina beslut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Uppdraget som verksamhetschef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år. Detta kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen kommer vi att använda arbetspsykologiska tester.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
921 82 LYCKSELE Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Kontakt
Områdeschef
Isabell Zemrén isabell.zemren@regionvasterbotten.se 070-333 34 09 Jobbnummer
9887884