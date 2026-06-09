Verksamhetschef med erfarenhet från primärvård till Vingåkers Vårdcentral
Doktorse Nordic AB / Sjukvårdschefsjobb / Vingåker Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vingåker
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Vingåker
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos oss får du möjlighet att leda och vidareutveckla en modern vårdverksamhet där digital innovation möter trygg och tillgänglig vård på plats.
Vingåkers Vårdcentral är en del av Doktor.Se-koncernen, och vi har en tydlig vision: att vara det självklara valet vid första vårdkontakt. Doktor.Se är idag en av Sveriges ledande digifysiska vårdgivare och fortsätter växa med målet att alltid erbjuda rätt vård, på rätt plats, i rätt tid.
Vingåkers Vårdcentral ligger centralt och det är enkelt att ta sig hit både med bil och kollektivtrafik.
Här arbetar cirka 32 engagerade medarbetare tillsammans för våra omkring 7 300 listade patienter. Vi är stolta över vår höga patientnöjdhet och den starka gemenskap som präglar verksamheten.
Om rollen
Som verksamhetschef får du en central roll i att leda, utveckla och forma verksamheten framåt och du är en viktig ambassadör för Doktor.se, vilket innebär att du bygger och vårdar relationer med patienter, uppdragsgivare och myndigheter.
Att arbeta på en Hälsocentral med digifysiska arbetssätt innebär nya arbetsmetoder där flera av dem är under utveckling och uppbyggnad. Du och ditt ledarskap är därför en viktig förutsättning för verksamhetens utveckling och framgång.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och fördela arbetet genom dina medarbetare – och säkerställa en positiv och hållbar medarbetarresa.
Driva igenom Doktor.Se:s årliga medarbetaraktiviteter samt hantera förändringsarbete.
Ansvara för budget och resultat, med uppföljning och rapportering både internt och till regionen.
Säkerställa att arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet i verksamheten följs.
Implementera och efterleva Doktor.Se:s vision och verksamhetsmodell för digifysisk vård.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med ett inkluderande och transparent förhållningssätt. Du skapar engagemang och delaktighet i din grupp och har förmåga att leda verksamheten framåt även i förändring.
Du arbetar målinriktat och strukturerat, med god förståelse för de krav som ställs inom primärvården. Samtidigt har du ett entreprenöriellt förhållningssätt och drivs av att utveckla, förbättra och långsiktigt stärka verksamheten. Du ser möjligheter till utveckling och omsätter idéer i konkreta resultat.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete inom primärvård
Dokumenterad flerårig chefserfarenhet i närtid inom primärvården eller motsvarande erfarenhet från annan verksamhet inom hälso- och sjukvården.
Mycket god kommunikativ förmåga, med förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska, samt grundläggande kunskaper i engelska
Därför ska du välja oss
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till distansarbete
Praktisk information
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Doktor.Se Östra Torggatan 3, 643 30 Vingåker.Så ansöker du
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att b Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852815-2043325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Östra Torggatan 3 (visa karta
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643 30 VINGÅKER Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9954684