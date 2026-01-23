Verksamhetschef LSS daglig verksamhet som gillar odling och hantverk
AB Mindme Studios / Sjukvårdschefsjobb / Sollentuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sollentuna
2026-01-23
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Mindme Studios i Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att leva såsom alla andra? Tycker du om trädgård, odling, hantverk och verksamhet kopplat till det?
Vi söker dig som idag är verksamhetschef eller tidigare arbetat som verksamhetschef inom daglig verksamhet och känner att du har ett engagemang som gör att du vill anta en ny utmaning.
Mindme är en daglig verksamhet för personer med autism, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och andra närliggande diagnoser. Vår dagliga verksamhet består av trädgård/odling och kreativt skapande/hantverk. Vi finns i Danderyd och Sollentuna. Vi driver bland annat Berga Gård där vi odlar blommor, grönsaker och arbetar med en cirkulär tillvaro och odlar på friland och inomhusodling. Vår enhet i Sollentuna medverkar, men odlar även själva inomhus. Konst och hantverk är ett av våra verktyg för utveckling och arbetsmöjligheter.
Samhällets digitalisering är en naturlig del av vår verksamhet och vi arbetar för ett digital inkluderande. All vår planering och kommunikation är digitaliserad.
Vi söker dig med ett brinnande engagemang och ett personligt intresse för de områden vi arbetar inom. För oss gäller att sociala välfärdsmål hänger ihop. Människa, miljö, delaktighet och jämlikhet. Vi arbetar i projektform och har en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi är ett mindre sammanhang där personlighet, glädje och samarbete är mycket viktiga delar.
Vi har följande krav som måste vara uppfyllda för att kunna arbeta hos oss:
• Godkänd verksamhetschef /föreståndare från IVO - Inspektionen för vård och omsorg alternativt arbetat som verksamhetschef i kommunal verksamhet.
• Minst 180 hp från relevant utbildning (socionom, pedagog, lärare, beteendevetenskap eller liknande).
• Minst 7.5 hp LSS juridik/socialrätt från Högskola/Universitet
I din roll kommer du organisera, leda och vara närvarande i verksamheten, genomföra kvalitetsarbetet, arbetsmiljöarbetet, brandskyddsarbetet och diverse rapporteringar till våra uppdragsgivande kommuner. Företaget har en ekonomienhet som hanterar ekonomi och upphandling. Du kommer ha ekonomiskt operativt budgetansvar och det är av vikt att du hanterat omsorgsnivåer med LSS.
Du kommer driva verksamheten med regelbundna avstämningar mot ledning.
För oss på Mindme Studios är det viktigt med ett positivt arbetsklimat där vi hjälper varandra vid behov. Vi är företag med en entreprenöriell grund där lösningar alltid är i fokus och vi ser till att tillsammans lösa våra vardagliga utmaningar.
Genuina och varma relationer till anhöriga är viktigt för oss och nära samverkan med boende och andra i personers nätverk tycker vi är viktigt för att främja god omsorg, trygghet och roligare vardag för alla.
Läs mer om oss på vår hemsida: mindmestudios.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@mindmestudios.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef DV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Mindme Studios
(org.nr 556848-6483)
Domherrevägen 9 A (visa karta
)
192 55 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mindme Studios AB Kontakt
Verksamhetschef
Malin Viberg info@mindmestudios.se Jobbnummer
9700502