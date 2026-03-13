Verksamhetschef kirurg-, ortoped- och anestesikliniken Ljungby sjukhus
2026-03-13
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Hälso- och Sjukvårdsledning i Ljungby
, Växjö
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla och hålla ihop de opererande verksamheterna på Ljungby sjukhus och bidra till framtidens sjukhusvård!
Sjukhusvården har 3200 medarbetare och är organiserad i 25 kliniker på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Vi tillhandahåller ett brett vårdutbud och rapporterar god tillgänglighet och kvalitet i nationella jämförelser. Verksamheterna genomsyras av stor utvecklingskraft och engagerade chefer och medarbetare. Vårt uppdrag är tydligt - att erbjuda vård av högsta kvalitet och god tillgänglighet till alla invånare i vårt län. Vi arbetar utifrån principerna om jämlikhet och respekt för varje individ, med ett fokus på patientens bästa.
Sjukhuset i Ljungby är ett akutsjukhus med det lilla sjukhusets fördelar. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och ett arbetsklimat som präglas av samarbete, prestigelöshet och genuin omtanke. Sjukhuset står nu inför flera organisatoriska förändringar samt ny- och ombyggnationer. Inom närtid kommer sjukhuset att utökas med fler vårdplatser och en akutvårdsavdelning med intermediärvårdsplatser håller på att skapas.
Kirurg- och ortopedklinikerna och anestesikliniken har fram till nu varit länsgemensamma, men kommer från 1 april att organisatoriskt delas upp mellan Ljungby och Växjö sjukhus. I Ljungby kommer kirurg- och ortopedkliniken att slås samman till en klinik. Kliniken ska ledas av en verksamhetschef som också ansvarar för anestesikliniken. Akuta operationer i Ljungby utförs sedan februari på dag- och kvällstid på veckodagar och dagtid helg. Målsättningen är att på sikt utveckla och utöka den elektiva vården inom både kirurgi och ortopedi.
Anestesikliniken ansvarar för pre-, per- och postoperativ vård samt akut bedömning och stabilisering av patienter på hela sjukhuset.
Verksamheterna på båda sjukhusen har ett ömsesidigt beroende och nära samarbete som kommer fortsätta även efter uppdelningen.
Vi har nu en unik möjlighet för dig som vill vara med och hålla ihop och utveckla de opererande verksamheterna på Ljungby sjukhus!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som verksamhetschef är att leda, utveckla och följa upp verksamheterna och dess gemensamma ledningsgrupp som för närvarande omfattar sju avdelningschefer/läkarchef. Tillsammans ansvarar ni för verksamheternas drift och utveckling. Som verksamhetschef har du det yttersta ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du ingår i sjukhusvårdens ledningsgrupp och rapporterar till sjukhuschefen för Ljungby sjukhus.
Viktiga områden för klinikledningens arbete närmsta tiden rör bland annat samarbete inom sjukhuset och med Växjö sjukhus liksom fortsatt omställning till nära vård, översyn av vårdens innehåll, ny- och ombyggnationer, beredskap och kompetensförsörjning. Som chef över hela den samlade operativa verksamheten får du unika möjligheter att utveckla och förfina operationsprocessen på Ljungby sjukhus.

Vi söker dig som är en trygg och erfaren chef och ledare. Vi ser gärna att du har en professionell yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård och flerårig erfarenhet som chef med personalansvar.
Vi söker dig som är en trygg och erfaren chef och ledare. Vi ser gärna att du har en professionell yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård och flerårig erfarenhet som chef med personalansvar.
Vi vill att du är en inspirerande och prestigelös ledare med ett tillitsbaserat ledarskap som bidar till ett positivt, öppet och tryggt arbetsklimat. Du är bra på att tydliggöra mål och förväntningar, ta fram övergripande planer och driva verksamheten framåt. Du har god förmåga att påverka, driva processer och utveckla samtidigt som du är lyhörd och samarbetsorienterad.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.
Vi vill göra dig uppmärksam på att din ansökan och dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut som en offentlig handling.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi erbjuder dig:
• En unik möjlighet att påverka och utveckla kirurg- och ortopedkliniken och anestesikliniken i Ljungby och sjukhusvården
• Chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram skräddarsytt för dig som ny chef inom Region Kronoberg
ÖVRIGT
Fackliga representanter:
Julia Karlsson - Vision
Antigona Krasniqi - Kommunal
David Torstensson - Vårdförbundet
Mahmoud Hiba - SACO
Elise Calvert - KLL
