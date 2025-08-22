Verksamhetschef inom Medicin, Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin
2025-08-22
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du leda och utveckla en bred och viktig verksamhet? Genom en omorganisation finns nu chansen att söka ett spännande uppdrag där du kan göra skillnad för patienter i hela Dalarna!
Verksamheten består av två kliniker som efter en omorganisering tillsammans bildar ett gemensamt verksamhetsområde inom division Medicin. Genom samverkan kan vi bättre möta patienternas behov och skapa en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja.
Kliniken för Geriatrik och rehabilitering Falun, Borlänge och Säter har en omfattande öppenvård och dessutom en slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser, varav sex för rehabiliteringsmedicinska patienter. På kliniken arbetar medarbetare i multiprofessionella team med ett personcentrerat arbetssätt.
Den geriatriska verksamheten innefattar minnesmottagning, hemrehabilitering, strokeuppföljning och protesutprovning. Inom rehabiliteringsmedicin finns ett länsuppdrag för patienter med svåra hjärnskador och ryggmärgsskador, och patientgrupperna omfattar även spasticitetsrelaterade besvär samt smärtrehabilitering.
Kliniken för Medicin, Geriatrik och Rehabilitering är belägen på Ludvika lasarett som är ett mindre länsdelssjukhus. Medicinmottagningen erbjuder specialistvård inom kardiologi, endokrinologi och lungsjukdomar. Geriatrikens öppenvårdsenhet ger tidig och specialiserad rehabilitering för patienter med stroke, hjärnskador och andra neurologiska tillstånd, samt behandling och stöd vid MS och Parkinson.
Öppenvården bemannas av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, med nära samarbete över yrkesgränser.
Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef leder du de båda klinikerna tillsammans med erfarna avdelningschefer och i nära samarbete med andra kliniker. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar och arbetar för att verksamheterna håller hög vårdkvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. Totalt arbetar ca 200 medarbetare inom ditt verksamhetsområde.
Du driver utveckling och förbättringar både inom din verksamhet och med ett helhetsperspektiv som stärker hela vårdkedjan, genom samarbete med interna och externa aktörer. Ett pågående arbete mot en god och nära vård genomsyrar verksamheten, och du har en viktig roll i att främja en hållbar och trygg arbetsmiljö för alla medarbetare. Facklig samverkan är en naturlig del av din vardag.
Som verksamhetschef rapporterar du till divisionschefen för Medicin och ingår i ledningsgruppen, där du förväntas bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Övrig information
Denna tjänst innebär tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som chef i fyra år.Kvalifikationer
Krav
• Relevant akademisk utbildning
• Gedigen chefserfarenhet
• Erfarenhet av Hälso- och sjukvård
• Mycket goda språkkunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Meriterande
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer
• Erfarenhet av att leda och driva utveckling med ett tydligt system- och helhetsperspektiv
• Erfarenhet av rehabilitering
• Genomgått en ledarskapsutbildning
• Tidigare erfarenhet från en liknande roll med omfattande interna och externa kontaktytor samt nätverksbyggande
Du är en person med en god kommunikationsförmåga som präglas av tydlighet, lyhördhet och transparens, vilket skapar tillit och engagemang. Genom din öppna och inkluderande ledarstil bygger du förtroendefulla relationer och goda samarbeten. Du är en person som arbetar med en tydlig planering och struktur, där du säkerställer att insatser leder till konkreta och hållbara resultat. Du har ett naturligt helhetsperspektiv och med din starka problemlösningsförmåga hanterar du utmaningar och gör välgrundade prioriteringar. Slutligen är du också skicklig på att ange en tydlig riktning samt motivera och inspirera andra.
Känner du igen dig? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan!
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Ersättning
