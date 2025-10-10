Verksamhetschef inom äldreomsorgen till Botkyrka kommun
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Botkyrka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Botkyrka
2025-10-10
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en erfaren och strategisk ledare till rollen som verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena i Botkyrka kommun.
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för flera vård- och omsorgsboenden och leder en grupp enhetschefer. Du ansvarar för att verksamheterna bedrivs med hög kvalitet, god arbetsmiljö och i enlighet med kommunens mål, riktlinjer och lagstiftning. Rollen innebär att du leder genom andra, skapar förutsättningar för ett hållbart ledarskap och driver utveckling i en komplex organisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- leda, coacha och följa upp enhetschefer med fokus på kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö
- säkerställa att verksamheterna uppnår uppsatta mål och följer styrdokument
- driva och samordna utvecklingsarbete inom sektionen vård- och omsorgsboenden
- bidra till helhetsperspektiv och taktiskstyrning i utförarverksamhetens ledningsgrupp
- representera sektionen i interna och externa samarbeten och bidra till god samverkan.
Verksamheten omfattar vård- och omsorgsboenden och korttids vistelse samt hälso- sjukvårdsenheten. Du rapporterar till omsorgschefen och ingår i utförarverksamhetens ledningsgrupp där du tillsammans med övriga verksamhetschefer bidrar till en hållbar, rättssäker och kvalitativ vård- och omsorg för våra brukare.
Vi erbjuder dig
Sektionen för vård- och omsorgsboenden är en del av äldreomsorgen i Botkyrka kommun. Här arbetar enhetschefer, biträdande chefer, administratörer och flera yrkeskategorier i team kring den boendes behov. Som verksamhetschef leder du elva enhetschefer som i sin tur ansvarar för sina respektive boenden runt om i kommunen. Arbetet präglas av samarbete, tillit och gemensamt ansvar för kvalitet, arbetsmiljö och utveckling. Just nu befinner sig verksamheten i en spännande fas med fokus på struktur, ledarskap och långsiktig hållbarhet där din erfarenhet och ditt driv blir en viktig del i att fortsätta stärka organisationen.
Hos oss får du ett meningsfullt chefsuppdrag i en organisation där kvalitet, utveckling och hållbart ledarskap står i fokus. Vi erbjuder en tydlig struktur med etablerade ledningssystem, kompetensstöd och ett nära samarbete i ledningsgruppen. Som chef har du en central roll där du både utövar taktiskt inflytande och driver verksamhetens utveckling i önskad riktning. I Botkyrka värdesätter vi mångfald, mod och nyfikenhet. Här får du växa som ledare i en kommun som ständigt utvecklas och där vi tillsammans skapar framtidens vård och omsorg.
Du som söker till oss
Du har en akademisk utbildning inom socialt arbete, personalvetenskap eller hälso- och sjukvård. Du har flerårig erfarenhet av att vara chef för enhetschefer samt av att leda en komplex organisation med helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi.
Övriga krav för tjänsten är att du har:
- Erfarenhet av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt äldreområdet.
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsarbete i digitala system samt i administrativa system, till exempel för uppföljning av ekonomi och budget.
- Erfarenhet av att arbeta med ett tillitsbaserat ledarskap som präglas av tydlig kommunikation och att utveckla medarbetare i vardagen.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att leda både på plats och delvis på distans.
- Tidigare arbete med kultur- och värdegrundsarbete i en större organisation.
- Erfarenhet av att arbeta med struktur och samsyn i stora organisationer.
- Erfarenhet av att utveckla äldreomsorg utifrån framtidens behov, till exempel genom digitalisering, välfärdsteknik eller etablerade arbetssätt som samplanering.
Som verksamhetschef leder du genom andra och skapar resultat genom samarbete, tydlig styrning och tillit. För att lyckas i rollen behöver du ha en utvecklad förmåga att bygga relationer, skapa delaktighet och kommunicera mål och förväntningar på ett tydligt sätt. Du arbetar nära dina enhetschefer och är en närvarande ledare som ser helheten och uppmuntrar ansvarstagande och gemensamt lärande.
Uppdraget kräver att du är strukturerad och har en god förmåga att prioritera i en komplex vardag. Du har ett analytiskt och resultatorienterat arbetssätt där du följer upp beslut och driver arbetet framåt med fokus på kvalitet och hållbarhet. I utmanande situationer agerar du lugnt och stabilt, med förmågan att fatta beslut även under tidspress. Ditt ledarskap präglas av trygghet, tydlighet och vilja att bidra till en kultur där både medarbetare och verksamhet utvecklas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2025:00346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Afamia Elkhoury afamia.elkhoury@botkyrka.se 0708861133 Jobbnummer
9552079