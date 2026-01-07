Verksamhetschef Individ och familjeomsorgen, IFO
2026-01-07
Vi söker en engagerad, trygg och strategiskt inriktad Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO).
Du får en central roll i att leda och utveckla verksamheten och skapa goda förutsättningar för våra medarbetare.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nordmalings kommun har cirka 35 medarbetare och är sedan årsskiftet 2024/2025 även ansvarig för verksamheten åt Bjurholms kommun. Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden (VO): Barn, unga och familj, Vuxen, Öppenvård, stöd och omsorg samt Ledning och stöd. IFO leds av två chefer och denna tjänst har chefsansvaret för VO Barn, unga och familj samt Öppenvård.
Vi arbetar utifrån vårt kvalitets- och ledningssystem "Huset" som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår verksamhet präglas av ett styrkebaserat förhållningssätt där vi fokuserar på människors inneboende resurser och förmågor. Genom delat beslutsfattande skapar vi förutsättningar för klienter att vara aktiva medskapare i sin egen förändringsprocess.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida;https://www.nordmaling.se/kommun/jobba-hos-oss/vara-formaner
Rollen och arbetsuppgifter
Sammanslagning med Bjurholm kräver ett stabilt ledarskap för att säkerställa en smidig övergång och hållbara lösningar. Barn- och ungdomsvården har höga kostnader, vilket kräver en ledare med förmåga att effektivisera och optimera resurser inom området.
En ökad satsning på tidiga insatser och minskad myndighetsutövning inom öppenvården genom anpassning till nya lagkrav behövs. Det sker genom förändrade arbetssätt i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Arbetsuppgifterna förutsätter ett dynamiskt och lösningsfokuserat ledarskap eftersom det är två kommuners arbetsområde som omfattas där båda kommunerna behöver hanteras.
Dina arbetsuppgifter innebär därmed bland annat;
leda, stödja och utveckla medarbetare och team inom dina ansvarsområden samt bidra till helheten inom Individ- och familjeomsorgen.
fortsätta arbeta utifrån det framtagna kvalitets- och ledningssystemet,
ansvara för strategisk planering och målformulering samt säkerställa att beslutade mål och riktlinjer efterlevs,
främja god samverkan både internt och externt, exempelvis genom facklig samverkan och samarbete med skola samt hälso- och sjukvård,
identifiera och genomföra hållbara lösningar på komplexa utmaningar samt skapa strukturer som gör det möjligt för verksamheten att nå sina mål,
säkerställa tydliga strukturer, arbetsformer och ansvar i samband med sammanslagningen med verksamheten i Bjurholms kommun,
följa upp och utvärdera verksamhetens resultat som underlag för kontinuerlig verksamhetsutveckling, förbättrad service till medborgarna och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Din närmaste chef är Socialchefen och du ingår i Sektor omsorgs ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-01-07Profil
De krav vi har för tjänsten som verksamhetschef för IFO är att du har en socionomexamen eller beteendevetare samt högskolestudier i ledarskap och organisation. Du har erfarenhet som ledare med fokus på förändringsarbete, HR processer, vetenskapligt förhållningssätt till ledarskapsteorier och modeller.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
personlig mognad och ett tryggt, professionellt förhållningssätt
god ledarförmåga och förmåga att inspirera och utveckla medarbetare
flexibilitet och förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar
god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer
strategiskt tänkande och helhetsperspektiv, du kan utveckla långsiktiga strategier som bygger på evidens och som möter socialtjänstens komplexa utmaningar
ett strukturerat arbetssätt och god organisationsförmåga. Du sätter upp och håller tidsramar, vilket är avgörande för att upprätthålla och vidareutveckla vårt systematiska kvalitetsledningssystem.
stark analytisk och problemlösande förmåga
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med och leda och utveckla Individ- och familjeomsorgen? Välkommen med din ansökan!
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
