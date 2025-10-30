Verksamhetschef, Individ och familjeomsorgen
Strängnäs kommun, Individ och Familjeomsorg / Sjukvårdschefsjobb / Strängnäs Visa alla sjukvårdschefsjobb i Strängnäs
2025-10-30
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Individ och Familjeomsorg i Strängnäs
Vill du vara med och skapa en socialtjänst som gör skillnad - tidigt, tillsammans och med hållbarhet i fokus? Nu söker vi dig som med mod, strategi och helhetsperspektiv vill ta ledningen i denna förändring och forma framtidens socialtjänst tillsammans med engagerade kollegor.
Strängnäs kommun och socialkontoret söker en modig och strategisk förändringsledare som vill ta ett helhetsansvar för individ- och familjeomsorgen (IFO) - en organisation med över 130 medarbetare, fördelade på sju enheter inom barn, unga, familj och vuxna. Du leder genom andra chefer och är en nyckelperson i att forma en socialtjänst som är tidig, samverkande och hållbar.
IFO i Strängnäs är uppdelad i två inriktningar:
* Barn, unga och familj - med mottagning, utredning och insatsverksamheter
* Vuxen - med ekonomiskt bistånd, arbete och service samt myndighetsutövning
Tillsammans utgör dessa enheter en kraftfull organisation som varje dag gör skillnad för kommunens invånare. Nu står vi inför en kulturresa i enlighet med den nya socialtjänstlagen och lagen om aktivitetskrav - en resa som kräver ett ledarskap präglat av tillit, tydlighet och innovation.
Vi erbjuder dig:
* Ett meningsfullt uppdrag med stor påverkan på människors liv
* En organisation med stark vilja till utveckling och förbättring
* Ett ledningsteam som arbetar tillsammans för helheten
* Möjlighet att leda en kulturresa i en tid av samhällsförändringPubliceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef IFO har du ett strategiskt och taktiskt ansvar för att:
* Leda och utveckla verksamheten genom andra chefer
* Implementera ny lagstiftning med fokus på tidiga insatser och samverkan
* Skapa förutsättningar för digitalisering och nya arbetssätt
* Bygga en kultur av delaktighet, engagemang och trygghet i förändring
* Samverka med skola, vård, polis, civilsamhälle och andra aktörer
* Säkerställa kvalitet, resultat och ekonomisk hållbarhet
Du ingår i socialchefens ledningsgrupp och tar ett gemensamt ansvar för kontorsövergripande frågor. Du har en stark förankring i det offentliga uppdraget och säkerställer att verksamheten genomsyras av ett tydligt fokus på individens behov och rättigheter. Du leder med tillit, tydlighet och innovation och bygger en organisation som varje dag gör skillnad för kommunens invånare. Denna roll kräver en ledare med förmåga att arbeta strategiskt på övergripande nivå samtidigt som mål bryts ner och anpassas till lokal nivå i ett helhetsperspektiv.
Du leder med mod, tydlighet och tillit och bygger en organisation som varje dag gör skillnad för kommunens invånare!
Individ- och familjeomsorgen i Strängnäs kommun står inför en kulturresa, där du kommer få stor möjlighet att leda och bygga nutidens- och framtidens socialtjänst. Du kommer också få möjlighet att rekrytera delar av ditt egna team, till exempel enhetschef och verksamhetsutvecklare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en, för rollen, relevant högskoleutbildning,
* flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta som chef med ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och personal,
* god erfarenhet av att leda genom andra chefer,
* erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete inom socialtjänstens områden,
* god kunskap om kontorets speciallagstiftning (SoL, LVU, LVM). Det är också meriterande om du har kunskap inom LSS.
* god förståelse för offentlig förvaltning,
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift,
* erfarenhet av mål-, budget- och uppföljningsarbete,
* erfarenhet av att leda ledningsgrupper,
* erfarenhet av att arbeta direkt mot nämnd.
Vi ser det också som meriterande om du har B-körkort.
Dina personliga egenskaper är avgörande för att lyckas i rollen, och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Du är en strategisk ledare med förmåga att tänka långsiktigt, se helheten och omsätta visioner till konkret handling. Med lugn, tydlighet och mod tar du dig an komplexa utmaningar och visar gott omdöme i dina beslut. Du har en stark kommunikativ förmåga - du kan visualisera komplexa samband och förmedla dem på ett pedagogiskt sätt, oavsett mottagare. Du är lyhörd, tydlig och närvarande i din kommunikation, vilket skapar förtroende och trygghet i organisationen.
Som ledare är du engagerande och inkluderande. Du har en naturlig förmåga att motivera andra och skapa delaktighet i förändringsarbete. Du bygger team som arbetar mot gemensamma mål och får människor att växa i sina roller.
Din ekonomiska medvetenhet och ditt kvalitetsfokus bidrar till hållbara resultat. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer, både internt och externt, och du ser samverkan som en nyckel till framgång. Du använder uppföljning och analys som en självklar del i styrningen av verksamheten. Genom att ta fram relevanta underlag och följa upp resultat skapar du förutsättningar för välgrundade beslut och kontinuerlig förbättring. Du bygger en struktur där fakta och insikter ligger till grund för utveckling - inte bara som stöd för ledningen, utan som ett arbetssätt i hela organisationen.
Vi tillämpar löpande urval, du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "296/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Individ och Familjeomsorg Kontakt
Rekryterare
Åsa Sollén asa.sollen@strangnas.se Jobbnummer
9580670