Verksamhetschef i Lund - Forma framtiden genom förändring & ledarskap
Forenede Care AB / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2025-09-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Svedala
, Vellinge
eller i hela Sverige
Älskar du att förvandla idéer till verklighet? Får du energi av att leda utveckling, driva projekt och samtidigt göra skillnad?
Hos Forenede Care söker vi nu en Verksamhetschef som vill vara med och utveckla och ta våra verksamheter i Lund till nästa nivå.
Om rollen som Verksamhetschef
Som Verksamhetschef hos Forenede Care har du ett helhetsansvar för verksamhetens medarbetare, ekonomi, kvalitet och utveckling. I rollen ingår nära samarbete med viktiga intressenter som kunder, anhöriga, kommuner och myndigheter. Du får även stöd av våra supportfunktioner inom ekonomi, vård och kvalitet, marknad, affärsutveckling, HR och med mera.
Du rapporterar till Regionchefen och är en aktiv del av regionens ledningsgrupp, där du bidrar till både riktning och utveckling för hela regionen.
Vi erbjuder
Här får du möjlighet att påverka företagets utveckling och riktning. I det familjeägda Forenede Care ingår du i ett sammanhang där du varje dag får ges möjlighet att förändra och göra skillnad genom din personlighet, kompetens och ditt engagemang.
I det familjeägda Forenede Care ingår du i ett sammanhang där du varje dag får ges möjlighet att förändra och göra skillnad genom din personlighet, kompetens och ditt engagemang.
Vi vill att du ska växa med oss och erbjuder därför både interna och externa utbildningar så att du kan utvecklas både i din professionella roll och som människa.
Självklart har vi kollektivavtal och vi erbjuder även friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Du är en trygg ledare som vågar fatta beslut och samtidigt drivs av utveckling och förändring. Du har förmågan att se helheten, tänka strategiskt och hitta lösningar, och du skapar struktur i både din egen och verksamhetens vardag.
Projektledning och förändringsarbete inspirerar dig, och du ser initiativ och förbättringar som naturliga vägar till framgång.
Med din kommunikativa förmåga bygger du engagemang och tillit hos medarbetare, kunder, anhöriga och andra samarbetspartners och du inspirerar teamet att arbeta mot gemensamma mål. Du leder med ödmjukhet och empati, lyssnar in och skapar långsiktiga relationer samtidigt som du med mod och tydlighet driver verksamheten framåt.
Du som Verksamhetschef ska ha följande kvalifikationer och erfarenheter
Verksamheten är tillståndspliktig och kräver att du har relevant högskoleutbildning då du kommer att stå på tillstånd för verksamheten hos IVO. För att bli aktuell för tjänsten kommer du behöva godkännas av IVO.
Vi efterfrågar:
Högskole- och/eller universitetsutbildning, ex sjuksköterska, socionom, beteendevetare eller motsvarande.
Ledarskapsutbildning samt mer än 2-3 års dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda medarbetare och team inom äldreomsorg.
Erfarenhet av förändringsarbete inom äldreomsorg.
Aktuell erfarenhet med arbete av socialtjänst lagstiftningen.
Ekonomisk kunskap och förståelse av budgetansvar med tillhörande uppföljningsarbete.
God kunskap och erfarenhet av arbete och rapportering i olika stödsystem, ex journal-, planerings- och lönesystem.
Går du vidare i processen kommer vi efterfråga intyg på ovanstående utbildningar.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket. Meriterande
Praktisk erfarenhet av förändringsarbete
Erfarenhet av facklig samverkan
B-körkort
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdatum
2025-10-31
Kontaktuppgifter
Emma Ramde Magnusson, Regionchef
Mejladress: emmar@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Emma Ramde Magnusson emmar@forenadecare.com 0739015605 Jobbnummer
9521027