Verksamhetschef, Hälsomedicinskt center Landskrona
2026-02-16
Hälsomedicinskt center (HMC) söker en verksamhetschef till HMC Landskrona som vill vara med och utveckla primärvården i Skåne
HMC i Landskrona är en del av Medtanken Group som bland annat driver vårdcentraler, BVC, mödrahälsovård och företagshälsovård på ett flertal orter i Skåne.
Vår verksamhet har varit igång sedan 2012 och vi finns i trevliga, ljusa lokaler några minuter från tågstationen i Landskrona. Du tar dig lätt till ditt arbete med cykel, buss, tåg eller bil.
HMC Landskrona har vårdavtal med Region Skåne för vårdcentral med specialistmottagningar (diabetes-, astma/KOL- och äldremottagning), psykolog, arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut. Vi har även öron, näsa- och halsspecialist på plats. I angränsande lokaler till vårdcentralen finns HMC:s företagshälsovård, HMC BVC och HMC mödravård.
Vi värdesätter ett gott bemötande och har alltid patientens bästa i fokus genom ett värderingsfritt förhållningssätt till både patienter och kollegor. Vi arbetar aktivt med beteendeförändring och strävar efter att ge våra patienter förutsättningar till en god hälsa.
Vi söker nu en driven verksamhetschef till vår verksamhet i Landskrona, en välfungerande enhet under stark tillväxt. Som chef behöver du både kunna bygga verksamhet och organisation framåt samtidigt som befintlig verksamhet utvecklas.
Som verksamhetschef kommer du att:
Ansvara för att verksamheten fortsätter utvecklas med god kvalité och driva primärvård genom ett teambaserat arbete
Ansvara för att arbeta med strategiska frågor och leda medarbetarna mot gemensamma mål genom delegering av ansvar och projekt på enheten
Ansvara för förbättrings- och förändringsarbete både vad gäller produktivitet och kvalitet
Ansvara för att utveckla en lärande organisation där vi gemensamt utvecklar den dagliga verksamheten genom feedback och delad kunskap
Coacha medarbetarna till att utveckla och bredda sin kompetens så att vi tillsammans tillser att rätt vårdnivå och rätt vårdkompetens tar hand om våra patienter
Vara en del av HMC:s ledningsgrupp och både driva utvecklingen på din egen enhet, men också bidra till helheten och bolagets väg framåt
Ha fullt budget- och personalansvar
Om dig
Du har tidigare erfarenhet som verksamhetschef eller ledare och har djupare kunskap inom något av de områden som ligger nära vårdcentralsarbete - som jour, digital vård eller specialistvård
Du vill leda genom att visa vägen och arbeta nära i team med basen i positiv förstärkning och en levande feedbackkultur
Du brinner för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetare och kollegor
Du får saker att hända och har en "can do" attityd och har modet att satsa och bygga nytt
Du kan kommunicera och inspirera med både skärpa och värme
Meriterande
Entreprenöriell bakgrund
Legitimerad vårdgivare med erfarenhet från kliniskt arbete på vårdcentral
Rollen som verksamhetschef ingår i HMC:s ledningsgrupp och du kommer rapportera till VD. Ledningsgruppen är en plats för benchmarking, diskussion och utveckling av våra verksamheter och här har du som chef möjlighet till kollegialt stöd från de andra verksamhetscheferna och medicinsk chef.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänst: Heltid
Förmåner: Förmånspaket för ledare inom Medtanken Group
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om våra målsättningar för vården. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
