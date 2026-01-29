Verksamhetschef, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Barn- och kvinnocentrum är en länsövergripande produktionsenhet inom Region Östergötland.
Barn- och ungdomssjukvården sker inom två kliniker, dels vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och dels vid Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala.
Vårt erbjudande
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping och Motala bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år inom de flesta diagnosgrupper. Kliniken tar emot barn och ungdomar från centrala och västra Östergötland för specialistvård och ger högspecialiserad vård till patienter från hela Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar Län. Inom vissa sjukdomsgrupper vårdar vi även patienter från hela landet.
Vi är en universitetssjukvårdsenhet som driver nationellt och internationellt uppmärksammad klinisk forskning inom pediatrik. Framstående forskningsprojekt drivs bland annat inom diabetes, allergi, neurologi och neonatologi. Vi ser forskning, utveckling och utbildning som viktiga delar av vår verksamhet. Tillsammans med barnkliniken i Norrköping arbetar vi för att ge en modern och evidensbaserad barnsjukvård för barnets och familjens bästa. I FoU-frågor har vi ett nära samarbete med Linköpings universitet.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.
Som verksamhetschef blir ditt uppdrag att stimulera till fortsatta systematiska förbättringsarbeten utifrån patient- och processperspektiv, för att uppnå hög kvalitet i vården samt säkerställa en god arbetsmiljö. Med dig har du cirka 380 skickliga och högt motiverade medarbetare. Du har ett verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar samt strategiskt ansvar att driva utvecklingsarbete och forskning på övergripande verksamhetsnivå och för barnsjukvården länsövergripande och nationellt. Du ingår i ledningsgruppen för Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland och rapporterar till produktionsenhetschefen.
Om dig
För att bli framgångsrik i tjänsten krävs att du har erfarenhet av chefsuppdrag och/eller ledaruppdrag samt är legitimerad inom ett hälso- och sjukvårdsyrke och har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården. Det är en fördel om du har erfarenhet av barnsjukvård och är läkare. Därtill är det meriterande om du har erfarenhet från regionalt, nationellt och internationellt samarbete. Du behöver ha inblick i forskning och det är meriterande om du är disputerad.
Som verksamhetschef har du ett tydligt och tillitsfullt ledarskap där du leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål. Du har en god helhetssyn, ser till hela verksamhetens bästa och agerar utifrån barnsjukhusets samlade uppdrag. Du arbetar strategiskt med ett långsiktigt perspektiv och gör välgrundade prioriteringar med gott omdöme, även i komplexa sammanhang. Du besitter relevant specialistkunskap, håller din kompetens uppdaterad och bidrar som kunskapsresurs i verksamhetens fortsatta utveckling
Ansökan och anställning
Detta är ett tidsbegränsat chefsuppdrag med en tillsvidaretjänst i din grundprofession. Intervjuer kommer att ske under eftermiddagarna 24, 25 och 27 februari.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
