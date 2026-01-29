Verksamhetschef Gymnasieskola och Förvaltningsstöd
2026-01-29
Nu finns en spännande möjlighet för dig som vill påverka gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan i Sandviken kommun.
På Kunskapskontoret arbetar ett trettiotal medarbetare med kompetens inom elevhälsa, ekonomi, HR, administration och IT. Här samlas engagemang och kunskap för att ge verksamheterna det stöd de behöver för att lyckas. Just nu genomför vi en omorganisation som stärker vår förmåga att ge ett samordnat, rättssäkert och verksamhetsnära stöd. Förändringen innebär tydligare styrning, en mer transparent struktur och samlad kompetens inom bland annat IT. Målet är att skapa bättre samarbete, effektivare processer och en organisation som utvecklas tillsammans.
Det nya verksamhetsområdet omfattar Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, som leds av en rektor, samt förvaltningsstöd med en enhet med sex medarbetare som arbetar med verksamhetsutveckling och myndighetsutövning.
Hos oss gör vi varandra bättre. Vi delar kunskap, lyfter varandras styrkor och är öppna för nya idéer. Här finns stöd när det behövs och ett klimat där samarbete och lösningar står i centrum. Varmt välkommen till oss.
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt. Under rubriken Utbildning& förskola, www.sandviken.se
Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för gymnasiet och det anpassade gymnasiet samt förvaltningsstöd kommer du att:
Ansvara för strategisk och operativ ledning samt utveckling inom verksamhetsområdet
* Stödja rektor i systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och analys
* Säkerställa att verksamheten följer skollag, läroplan och kommunala mål
* Leda och samordna verksamhetsutvecklarnas uppdrag i förvaltningen
* Säkerställa rättssäker hantering av förvaltningens myndighetsutövning
* Samordna huvudmannens systematiska kvalitetsarbete på förvaltningsnivå
* Samordna förvaltningens uppdrag inom Sandvikens kommuns Styrning och ledning, vilket omfattar exempelvis nämndplan och resultatredovisning, samt ansvara för en sammanhållen strategisk styrning och uppföljning.
I rollen förväntas du:
* Bidra till en sammanhållen och utvecklingsinriktad förvaltning
* Säkerställa att beslut och insatser utgår från helhetsperspektiv och gemensamma mål
* Skapa strukturer som främjar samverkan, dialog och lärande mellan skolformer och stödfunktionerKvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du är en erfaren, utvecklingsorienterad och strukturerad ledare som har erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser i komplexa sammanhang. Du har en god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt som grundas i tillit till dina medarbetare. Vidare har du en god förmåga att se helheten och driva strategiska utvecklingsfrågor.
Du har:
* Relevant akademisk utbildning
* Erfarenhet av strategiskt ledarskap inom politiskt styrd organisation
* Chefserfarenhet
Meriterande
* Erfarenhet av att leda i matrisorganisation eller med delat ansvar
* Erfarenhet av att vara chef över chefer.
* Erfarenhet av juridik, nämndarbete och kvalitetsuppföljning.
* Kunskap om skollagstiftning och huvudmannens ansvar
* Akademisk ledarskapsutveckling
* Vi söker dig som är relationsskapande, kommunikativ och trivs i en varierande roll med många kontaktytor och samverkansområden.
ÖVRIGT
Vi rekryterar parallellt med denna process, motsvarande tjänst för förskolorna. Vi ser inget negativt med att söka båda tjänsterna. Inom Sandvikens kommun tillämpas tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i grunden.
Varmt välkommen med din ansökan!
