Verksamhetschef Gata och väg - strategiskt ansvar i en expansiv fas
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad / Chefsjobb / Skellefteå Visa alla chefsjobb i Skellefteå
2025-09-25
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, samhällsbyggnad i Skellefteå
Vi i Skellefteå kommun har siktet inställt på att skapa en hållbar och attraktiv plats att leva och verka i. Som verksamhetschef för Gata och väg får du en nyckelroll i att utveckla infrastrukturen - från fungerande vardagslösningar till långsiktiga satsningar som gör skillnad för framtiden.
DIN ROLL
Som verksamhetschef för Gata och väg har du ett brett och strategiskt ansvar för att leda, utveckla och följa upp en verksamhet som är central för kommunens infrastruktur. I en tid då Skellefteå växer kraftigt pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom vår driftverksamhet där du kommer ha en viktig roll i att driva förändring, stärka strukturer och bygga en modern och långsiktigt hållbar organisation.
Du har direkt personalansvar för cirka tio medarbetare, däribland enhetschefer, arbetsledare och andra funktioner. Totalt arbetar cirka 60 personer inom Gata och väg. I rollen ingår även ansvar för ekonomi, arbetsmiljö, upphandling, resurshantering och kvalitetsuppföljning.
Du är ansvarig för gatudriften och leder arbetet genom tre driftchefer som rapporterar till dig. En viktig del av jobbet handlar om att säkerställa att drift och underhåll fungerar effektivt och med hög kvalitet. Samtidigt är du aktiv i planerings- och utredningsuppdrag inom verksamhetens områden och ansvarar för ett stort antal investeringsprojekt varje år. I rollen ingår att vara beställare gentemot entreprenörer och att genomföra olika typer av upphandlingar i samarbete med kommunens upphandlingsfunktion. Du företräder verksamheten muntligt och skriftligt inför samhällsbyggnadsnämnden bland annat genom att föredra ärenden, föra dialog och följa upp beslut. Du hanterar också kontakter med allmänhet och media och ser till att verksamheten är tillgänglig, transparent och professionell i sina kontakter utåt.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi, väg, anläggning, samhällsbyggnad eller annat relevant tekniskt område, alternativt motsvarande kompetens som du har förvärvat genom erfarenhet. B-körkort är ett krav.
För jobbet krävs att du har gedigen erfarenhet inom området och känner dig trygg i att ta ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och resultat.
Du har erfarenhet av ekonomiansvar, inklusive att ta fram budget, göra ekonomiska uppföljningar och analyser. I rollen ingår budgetansvar samt planering av investeringar, projektekonomi och kalkyler.
Vi ser också att du har ledarskapserfarenhet och är van vid att självständigt driva uppdrag eller verksamhet. Du har förmågan att leda och coacha andra, skapa engagemang och delaktighet samt tydliggöra mål och uppgifter för dina medarbetare. Din erfarenhet kan komma från en chefsroll eller annat ledande ansvar, men du behöver ha arbetat med frågor som rör både personal och verksamhet.
Som person är du strukturerad, samarbetsinriktad och trygg i ditt beslutsfattande, även i komplexa frågor. Du har mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du kan motivera och argumentera på ett tydligt och professionellt sätt, både i skriftliga underlag och i muntliga sammanhang där du representerar verksamheten. Du har även goda kunskaper i engelska. Har du erfarenhet av att företräda en organisation offentligt eller av upphandlingar och entreprenadjuridik är det meriterande.
Vi ser gärna att du har intresse för teknik och digitaliseringens möjligheter och delar vår ambition att bidra till en hållbar utveckling.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av avdelningen Gator & parker, som ansvarar för både drift och utveckling av Skellefteås offentliga miljöer. Vi arbetar målinriktat med hållbarhet, kvalitet och arbetsmiljö i fokus. Tillsammans driver vi utvecklingen för en växande kommun - och vi gör det med engagemang, samarbete och framtidstro.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "563875B". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Åsa Grundberg 0910-73 50 00 Jobbnummer
9527095