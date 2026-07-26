Verksamhetschef för utföraravdelning inom Förvaltning för funktionsstöd
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-07-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda verksamheter som gör verklig skillnad i människors vardag? Nu söker vi en verksamhetschef med ansvar för både bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.
Som verksamhetschef har du ett viktigt uppdrag att skapa goda förutsättningar för både chefer, medarbetare och verksamheter att lyckas. Du leder genom andra chefer och ansvarar för verksamhet, ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitet och utveckling inom ditt område. I uppdraget ingår att omsätta förvaltningens mål och prioriteringar till konkret handling, följa upp resultat och driva utvecklingen framåt tillsammans med dina enhetschefer.
Du leder en egen ledningsgrupp med ca 12 medarbetare, med placering i sydväst. Du ingår även i avdelningens ledningsgrupp, där du bidrar både till ditt verksamhetsområde och till förvaltningen som helhet. Rollen innebär att du behöver kunna växla mellan strategiska frågor och operativ styrning, samtidigt som du skapar struktur, riktning och delaktighet i vardagen.
Förvaltningen befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede där vi arbetar för ökad likvärdighet, stärkt kvalitet, god ekonomisk hushållning och bättre förutsättningar att verkställa beslut. Som verksamhetschef blir du en central del i detta arbete. Du bidrar till att utveckla arbetssätt, stärka samverkan och skapa hållbara strukturer som gör skillnad för dem vi är till för.
I förvaltningen leder vi utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt. Det ska märkas i ditt ledarskap att du tänker nytt, bryr dig, vet vem vi är till för och arbetar tillsammans. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant högskoleexamen om minst 180 hp. Du har erfarenhet av ledning på strategisk nivå och gärna erfarenhet av att leda genom andra chefer. Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrd organisation och från verksamheter inom LSS, särskilt bostad med särskild service och daglig verksamhet.
Du har god förståelse för styrning, uppföljning och utveckling i komplexa verksamheter. Du är trygg i frågor som rör ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, samverkan och förändringsledning. Du behöver också ha förståelse för de lagstiftningar som påverkar verksamheten, framför allt LSS, SoL och HSL.
Som ledare är du tydlig, närvarande och utvecklingsinriktad. Du har förmåga att skapa riktning och bygga tillit, samtidigt som du följer upp resultat och säkerställer att verksamheten rör sig mot gemensamma mål. Du är kommunikativ och kan förmedla information och idéer på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation och säkerställer att ditt budskap går fram.
Du är mål- och resultatorienterad och har förmåga att omvandla mål till konkret handling. När förutsättningarna förändras kan du prioritera om utan att tappa fokus på uppdraget. Du arbetar också samarbetsinriktat, lyssnar in andra perspektiv och bidrar till ett gott samarbetsklimat. För att lyckas i rollen behöver du ha helhetssyn och förstå hur ditt verksamhetsområde påverkar och påverkas av andra delar av organisationen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Så ansöker du
I den här rekryteringen kan du få svara på ett antal frågor där du beskriver din kunskap och erfarenhet inom området, i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga gärna betyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas på Selma Center den 25, 27 och 28 augusti.
För slutkandidater planeras sedan testning på Assessment Center den 3 och 8 september. Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
Trygg anställning med goda anställningsvillkor
Heltid med möjlighet till deltid
Introduktion vid nyanställning
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Avdelningschef
Anna Lifjorden 0737392959 Jobbnummer
10011533