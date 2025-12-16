Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen samt för funktionsnedsatta
2025-12-16
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
, Gotland
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Hos oss får du arbeta nära både verksamheten och beslutsfattandet. Du blir en viktig del av socialförvaltningens ledningsgrupp och får en nyckelroll i att leda två av våra fyra centrala verksamhetsområden. Det här är rätt uppdrag för dig som drivs av att utveckla kvaliteten, stärka professionen och bidra till ett socialt hållbart samhälle.
IFO och OF omfattar bland annat myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser för barn, unga och vuxna, placerings- och stödverksamhet missbruk/beroende, socialpsykiatrin, stöd och service enligt LSS. Tillsammans utgör områdena en stabil, kunnig och engagerad verksamhet med stort fokus på samverkan och ett kvalificerat stöd nära invånarna.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för kommunens individ- och familjeomsorg samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I ditt uppdrag ingår att:
• leda verksamheten genom enhetschefer inom IFO och OF
• ansvara för övergripande budget, arbetsmiljö och bemanning inom området
• säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och utveckling i linje med lagstiftning, politiska mål och interna styrdokument
• driva processer för förbättringsarbete och vidareutveckla arbetssätt
• samverka med andra verksamheter i kommunen, regionen och externa samarbetspartner
• vara föredragande i politiska sammanhang när uppdraget kräver det
Du arbetar nära din förvaltningschef och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp, där du bidrar aktivt i strategiska och verksamhetsövergripande frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning som socionom eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig, önskvärt med socialrätt
• minst några års erfarenhet inom området, gärna från både myndighet och utförarverksamhet
• god förmåga att skapa struktur, följa upp verksamhet och arbeta långsiktigt
• vana av att samverka med interna och externa aktörer på olika nivåer
• erfarenhet av att leda chefer eller större arbetsgrupper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du är en trygg och stabil ledare, med förmåga att motivera, skapa delaktighet och bygga goda relationer. Du har lätt för att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är lösningsfokuserad, utvecklingsinriktad och har mod att fatta beslut när det behövs. Hos oss arbetar vi aktivt med friskfaktorer och främjande perspektiv för att skapa hållbara och utvecklande arbetsmiljöer. Vill du vara en del av detta arbete?
Körkort och tillgång till bil krävs.
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295166". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
(org.nr 212000-0720) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Patrik Hedström patrik.hedstrom@monsteras.se 0103537103 Jobbnummer
9645965