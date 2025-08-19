Verksamhetschef för Funktionsstödsomsorgen inom division Social omsorg
2025-08-19
Är du en strategisk och målmedveten ledare med god förmåga att vidareutveckla verksamhetsområdet Funktionsstödsomsorgen inom Nyköpings kommun? Nyköpings kommun är en växande kommun med goda förutsättningar för att du ska lyckas med detta viktiga uppdrag; att vidareutveckla verksamhetsområdet. Välkommen med din ansökan!
Funktionsstödsomsorgen har dagligen ansvar för människor som behöver stöd, hjälp och insatser i syfte att uppnå goda levnadsvillkor. Vårt dagliga arbete spelar en stor roll i många människors liv. Vi arbetar därför med att ha helhetssyn på människors livsvillkor, där vi tar särskild hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som chef för verksamhetsområdet företräder du och arbetar du utifrån ett kvalitets- och resurseffektivt förhållningssätt i relation till såväl vård- och omsorgsnämndens uppdrag som utifrån övriga planeringsförutsättningar som fastställs av kommunens beslutande organ. Nyköpings kommun arbetar utifrån fyra hållbarhetsområden: social-, ekologisk-, ekonomisk- och organisatorisk hållbarhet, och divisionen har tre fokusområden: arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi.
Du arbetar särskilt aktivt med arbetsmiljö, kvalitet kontra budget, prognos och ekonomisk uppföljning och tydliggör kopplingen mellan dessa områden och verksamhetens vidareutveckling, mål och uppdrag från uppdragsgivande nämnder samt arbetsgivarnämnd.
Verksamhetsområde funktionsstödstödsomsorgen arbetar med målsättningen att ge våra brukare inflytande med ökad delaktighet och ett stort självbestämmande över sitt eget liv. Inom verksamhetsområdet finns grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig assistans, boendestöd, ledsagarservice, samt socialpsykiatri som totalt sysselsätter kring 450 årsarbetare.
Du arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, du rapporterar direkt till divisionschef för social omsorg samt är en medlem i divisionens ledningsgrupp. För stöd i ditt arbete har du ledningsgruppen, och dess stabsfunktioner inom ekonomi, HR, kvalitet, IT, med flera.
Som chef över chefer förväntas du ha erfarenhet att leda genom andra och vi förutsätter att ledarstilen är tillitsbaserad då det är Nyköpings kommuns antagna ledarskapsfilosofi.
Utöver ovan beskrivning är nedanstående punkter viktiga fokusområden i ditt kommande uppdrag:
• Att vidareutveckla verksamhetsområdet för att dels motsvara kvalitetsaspekterna i de politiska beställningarna, dels sköta uppdraget från nämnd inom ekonomisk ram.
• Att bli en framåtsträvande arbetsgivare som hittar nya vägar gällande säkerställandet av kompetensförsörjning, men även utifrån ambitionen att minska antalet visstidsanställda.
• Att, i samarbete med HR-avdelningen, arbete aktivt med att öka frisknärvaron.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• en god ledarförmåga och flerårig erfarenhet från ledande befattningar med personal-, verksamhets- och budgetansvar
• allmänt god erfarenhet och kunskap inom område funktionsnedsättning både avseende myndighetsutövning (i huvudsak LSS och SoL) och utförardelarna samt i övrigt goda kunskaper och erfarenheter av socialtjänst/vård och omsorg
• gedigen erfarenhet av att styra operativ verksamhetsutveckling
• arbetat med målinriktat förändringsarbete
• arbetat i en politiskt styrd verksamhet
Du är en erfaren och trygg ledare som framgångsrikt kan ta vid och vidareutveckla verksamhetsområdet utifrån hög grad av delaktighet med organisationen. Du är även inlyssnande och har förmåga att se till helhet/komplexitet och samband mellan de olika områdesgrenar samt dess stödfunktioner. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att tätt samverka med politisk ledning, fackliga organisationer och skyddsombud samt andra verksamhetsområden inom divisionen (äldre- och individ- och familjeomsorgen). Du arbetar systematiskt och är skicklig på att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett systematiskt uppföljningsarbete i ditt ledningslag.
Som person har du en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga, är transparent, inkluderande och tydlig i arbetsvardagens alla moment. Du är målmedveten och kan fatta beslut samt säkerställa genomförandet. Du har ett engagerande och inspirerande sätt att vidareutveckla arbetet som tar tillvara och utvecklar dina medarbetares kompetens där alla får och kan utveckla sin fulla potential utifrån roll och ansvar.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
