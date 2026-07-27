Verksamhetschef Barn och familj (Barn och unga 0-18 år)
Härryda kommun / Sjukvårdschefsjobb / Härryda Visa alla sjukvårdschefsjobb i Härryda
2026-07-27
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Din arbetsplats
Vi söker en verksamhetschef med en unik kombination av djup kompetens inom socialt arbete och juridik, som kan leda omställningen till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Du har förmågan att omsätta lagstiftning till praktik, särskilt i en tid där förändringar i sekretessregler, repressiv lagstiftning och en ny inriktning för socialtjänsten skapar nya möjligheter för samverkan och tidiga insatser.
Med ett strategiskt och modigt ledarskap driver du utvecklingen mot en socialtjänst som är mer öppen, samverkande och närvarande i människors vardag.
Som verksamhetschef ingår du i socialtjänstens ledningsgrupp, som leds av sektorschef för socialtjänst. I ledningsgruppen ingår, inklusive sektorschefen, åtta engagerade kollegor som tillsammans skapar en trygg och prestigelös miljö med fokus på samarbete, helhetssyn och gemensam utveckling.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef ansvarar du för myndighetsutövning inom barn och familj, våld i nära relation, familjehemsvården, samt öppenvårdsinsatser både med och utan behovsprövning. Målgruppen för ditt uppdrag är barn och unga 0–18 år (20). Du leder 4 enhetschefer och har stöd av planeringsledare.
Uppdraget innebär att säkerställa rättssäker handläggning samt att leda utvecklingen mot en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst. En central del är att omsätta förändringar i lagstiftning – särskilt inom sekretess och informationsdelning – till konkreta arbetssätt som möjliggör ökad samverkan och ett tidigt och förebyggande arbete.
Du har en nyckelroll i att styra socialtjänsten som en aktiv part i kommunens samlade arbete för barn och ungas uppväxtvillkor.
I uppdraget ingår följande ansvarsområden:
Övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö
Säkerställa rättssäker myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), samt annan relevant lagstiftning.
Säkerställa korrekt tillämpning av sekretess- och informationsdelningsregler
Leda implementering av förändringar i lagstiftning, inklusive ny socialtjänstlag
Utveckla öppenvård och förebyggande insatser med fokus på tidiga, samordnade åtgärder
Driva och utveckla det brottsförebyggande arbetet kopplat mot barn och unga.
Initiera och leda tvärsektoriell samverkan inom kommunen vilket omfattar bland annat skola, samhällsbyggnad samt kultur- och fritidsverksamhet
Utveckla och fördjupa samverkan med andra samhällsaktörer såsom region och polis
Skapa strukturer som möjliggör tidiga och samordnade insatser för barn och unga
Säkerställa uppföljning, kvalitet och regelefterlevnad
Det här krävs för tjänsten
Juridikstudier på högskole/universitetsnivå nivå, samt utbildning inom beteendevetenskap socialt arbete på högskole/universitetsnivå nivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Flerårig chefserfarenhet inom offentlig sektor
Erfarenhet av myndighetsutövning barn och unga
Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig verksamhet
Stor erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i komplexa organisationer
Dokumenterad erfarenhet av strategisk samverkan, både mellan myndigheter och inom kommunen och civilsamhället
Stark förmåga att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas samt bakgrundskontroll och säkerhetsintervju att genomföras.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker en strategisk och utvecklingsorienterad ledare med helhetsperspektiv. Du har en naturlig samverkansförmåga och kan bygga hållbara strukturer över organisatoriska gränser. Du är kommunikativ och tydlig – har förmågan att göra komplex juridik och processer begripliga för organisationen. Du tänker förebyggande och arbetar aktivt för att utveckla ett tidigt arbetssätt. Med skicklighet balanserar du sekretess, integritet och behovet av samverkan, och du är erfaren i förändringsledning med förmåga att skapa både engagemang och tydlig riktning.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Vision Härryda
Vision Härryda vision@harryda.se +46317246342 Jobbnummer
10012087