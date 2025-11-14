Verksamhetschef 50% och 50% i grundprofession, Solna stad
Är du legitimerad fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska och vill arbeta med kompetenta, engagerade, teamutvecklande kollegor som har en stark vi-känsla på en trevlig arbetsplats? Vi söker nu en person som ska arbeta som verksamhetschef 50% och 50% i grundprofession!Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Hallen Seniorcentrum ligger i ett lugnt kvarter i Råsunda med närhet till grönområden.
Boendet har 69 lägenheter för personer med omfattande vårdbehov/somatik och demens. Här finns dagverksamheter som drivs i egen regi av Solna Stad.
Hallen är ett profilboende med mat och kultur som inriktning. Måltiden är en viktig del av livet och ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap likväl som att maten ska ge näring och energi. Maten speglar årstider och helger.
Vi brinner för det vi gör och sätter stor ära i att göra ett bra arbete. På Hallen Seniorcentrum utgår vi från värdegrund med kärnvärdena förtroende, medmänsklighet, professionalitet och vår vision är: "Utifrån lyhördhet, trygghet och samverkan skapa ett meningsfullt, självständigt och aktivt liv för individen" med fokus på vad som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv.
Vårt erbjudande
- Tillgång till en mentor som bistår med handledning och stöttning samt en ordentlig introduktion.
- Goda utvecklingsmöjligheter.
- Möjlighet att ha inflytande kring arbetssätt och komma med idéer utifrån riktlinjer.
- Fint belägen arbetsplats med goda kommunikationsvägar.
- Individuell lönesättning.
Vad innebär tjänsten?
Som verksamhetschef 50/50 kommer du att arbeta 50 % som verksamhetschef och 50 % i grundprofession. Det ger dig en unik möjlighet att kombinera strategiskt ledarskap med praktiskt, kliniskt arbete.
Som fysioterapeut/arbetsterapeut/sjuksköterska har du ett nära samarbete med omsorgspersonalen, verksamhetschefer, läkare och legitimerade kollegor inom vård och omsorgsboende samt funktionsstöd. Vi dokumenterar i Life Care HSL.
Som verksamhetschef har du ansvar för att planera, utveckla och följa upp verksamheten kvalitetsmässigt. Du förväntas driva utvecklingsarbete i verksamheten med syfte att främja kvalitet på vård- och omsorg och kompetensutveckling hos personalen. Utöver detta har du med stöd av områdeschef ansvar för budget, verksamhetsutveckling och det yttersta arbetsmiljöansvaret för personalen.
Du är också en del av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i egen regi med övriga verksamhetschefer inom Humaniora vård och omsorg. Arbetet i ledningsgruppen innebär framför allt att tillsammans med övriga verksamhetschefer bidra till den gemensamma utvecklingen för egen regi. Till din hjälp har du olika former av stödfunktioner inom exempelvis HR, ekonomi och IT. Du har du dokumenterad erfarenhet av att arbeta med budget, prognoser och förmåga att leda verksamheten med ett tydligt fokus på ekonomisk hushållning.
Vem söker vi?
- Du är legitimerad fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska.
- Då arbetet ställer krav på muntlig och skriftlig rapportering samt dokumentation behöver du ha god datorvana.
- Goda kunskaper i gällande lagstiftning för hälso- och sjukvård.
- Du har dokumenterad erfarenhet som ledare från kommunal- eller likvärdig verksamhet.
- Tjänsten kräver god svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av äldreomsorg, geriatrisk- och palliativ vård eller funktionsstöd (LSS). Har du erfarenhet av att leda i en politikerstyrd organisation är det meriterande.
Du är trygg i din profession och trivs när du får möjlighet att ta mycket eget initiativ och ansvar. Som person har du ett bra bemötande och en god samarbetsförmåga. Helhetssyn och kvalitetsmedvetenhet är starkt utmärkande kompetenser hos dig.
Vi lägger stor vikt vid din personliga egenskaper.
Mer information och ansökan
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV och personligt brev senast den 30 november 2025. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Ewa Aronsson Chibout, ewa.aronsson-chibout@solna.se
.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
