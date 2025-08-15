Verksamhetschef - Ortopedi och Handkirurgi, Region Örebro län
2025-08-15
Vill du leda en ung, högspecialiserad, forskningsnära och framgångsrik verksamhet med stark utvecklingskraft? Vi söker en engagerad och trygg ledare som vill ta det samlade ansvaret för vårt verksamhetsområde inom ortopedi och handkirurgi.
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi är länsövergripande och finns vid länets tre sjukhus - Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett - där varje enhet har sin egen spetskompetens. Genom att koncentrera vår kunskap och kompetens kring olika diagnoser skapar vi god och säker vård av hög kvalitet. Här får du en unik möjlighet att arbeta strategiskt och operativt med ett brett spektrum av ortopedisk vård - från högspecialiserad kirurgi till akut omhändertagande. Som verksamhetschef leder du det ortopediska arbetet vid alla tre sjukhus, med stöd av engagerade enhetschefer och medicinskt ansvariga - alltid med fokus på patientnytta, forskning och hållbar arbetsmiljö. I Lindesberg ligger vårt protescentrum för höft och knä, där vi förutom verksamhet för primärproteser och revisionskirurgi även bedriver specialistvård av protesnära frakturer samt vård av protesinfektioner. I Karlskoga är vi specialiserade inom axel- och armbågskirurgi samt mjukdelsskador i knän. Inom axel- och armbågsområdet utför vi både öppna och artroskopiska operationer. När det gäller knäskador opererar vi menisker och korsbandsskador med artroskopi. I Örebro utreds, behandlas och opereras patienter med rygg- och fotdiagnoser samt barn med ortopediska diagnoser. I Örebro finns också sektionen för handkirurgi som bedriver högspecialiserad vård och har NVU uppdrag. På samtliga sjukhus arbetar vi med akuta ortopediska skador men vår traumaverksamhet är koncentrerad till Örebro. Här finns regionens traumacentrum, vilket innebär avancerad multidisciplinär akutsjukvård, samt avancerad frakturkirurgi. Vi bedriver forskning på regionens samtliga sjukhus, där koncentrationen av våra diagnoser är en förutsättning för forskning i framkant.
Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens utveckling, medarbetare, kvalitet och ekonomi. Du leder verksamhetsområdet genom första linjens chefer och är en nyckelperson i att attrahera, utveckla och behålla engagerade medarbetare. Du driver ett strategiskt arbete inom såväl vård som forskning och utbildning. Viktigt att du som verksamhetschef bygger vidare på det som finns och verkar för fortsatt utveckling av bred högspecialiserad vård, forskning, utbildning och tillgänglighet. Du ingår i ledningsgruppen för Område specialiserad vård och är direkt underställd områdeschefen.
Vi vill att du som söker är legitimerad läkare med specialisering inom ortopedi/annan kirurgisk disciplin. Vidare vill vi att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då rollen kräver tydlig kommunikation med patienter, medarbetare, myndigheter och andra samarbetspartners. Har du tidigare chefserfarenhet och/eller är disputerad är det meriterande. Du är en trygg, kommunikativ och relationsskapande ledare med god samarbetsförmåga. Du delar vår värdegrund som bygger på samarbete, utveckling och professionalism, och du har patienten i fokus i allt du gör. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
