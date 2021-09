Verksamhetschef - med fokus på ett friskare Älmhult! - Träningsglädje i Älmhult AB - Sjukvårdschefsjobb i Älmhult

Träningsglädje i Älmhult AB / Sjukvårdschefsjobb / Älmhult2021-09-17Friskis & Svettis är en av Älmhults största föreningar. Vi har lustfylld träning för alla, unga och äldre, nybörjare och de som tränar regelbundet. Vill du leda oss vidare in i framtiden och har passion för verksamhetsutveckling, människor och träning? Då är det DIG vi söker. Till din hjälp kommer du att ha kompetent och engagerad personal, styrelse och funktionärer som brinner för träning för alla.Vem är du?Du är en erfaren ledare med ett värderingsbaserat, strukturerat och coachande ledarskap som uppmuntrar, utvecklar och stöttar medarbetare och funktionärer att uppnå gemensamma mål.Du är en utåtriktad person som trivs med att stå i centrum, kan bygga goda relationer och har erfarenhet av att bemöta och leda olika intressegrupper.Du har god självkännedom och har förmågan att jobba självständigt och drivs av nya utmaningar som du försätts i vardagen. Du är en strukturerad person som är resultatinriktad men också mån om att leda utifrån ett värdegrundat sätt baserat på Friskis & Svettis riktlinjer.Som verksamhetschef ansvarar du för att leda, organisera och utveckla verksamheten och den dagliga driften. Du driver föreningen och vårt aktiebolag framåt efter de strategiska riktlinjer som finns. Du jobbar nära verksamheten och har ett övergripande ansvar för budget- personal- och verksamhet enligt föreningens målsättningar. Du jobbar aktivt med att analysera marknaden och verksamheten för att kunna driva förändringar utifrån verksamhetens behov både på kort och långsikt.2021-09-17Dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet - privatägd, offentlig verksamhet eller större föreningGoda kunskaper i entreprenörskap, strategiskt arbete och företagsekonomiCoachande ledarskap, gärna från värdebaserad organisationÄr detta utmaningen du söker?Skicka då in din ansökan till oss. Vi vill att du i den beskriver hur just du kan bidra till föreningens utveckling.Anställningsform: Tillsvidare med flexibla arbetstider. Viss tid kan vara kvällstid.Sista ansökningsdatum: 10 oktober.Har du frågor om tjänsten?Kontakta Tomas Hoff 072-5023864 eller Emma Stjernqvist 0766-190780Din ansökan skickar du till: tomas.hoff.th@gmail.com Vi kommer behandla inkommande ansökningar löpande.Sista dag att ansöka är 2021-10-10Träningsglädje i Älmhult ABÖstra Esplanaden 2034331 Älmhult5977152