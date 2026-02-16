Verksamhetsarkitekt, Skånes digitala infrastruktur, till Koncernkontoret
Gör skillnad. Varje dag.
Enhet Strategi och utveckling tillhör Koncernkontoret och finns i Lund, Malmö och Kristianstad. Vi är ett tjugotal medarbetare som arbetar med dokument-, informations- och ärendehantering, identitets- och behörighetshantering och informationstillgänglighet. På enheten arbetar vi för att göra dokument-, informations- och ärendehantering smartare och effektivare för alla våra medarbetare och medborgare inom Region Skåne. Skånes Digitala Infrastruktur (SDI) ska skapa förutsättningar för att göra Region Skåne till en mer datadriven organisation och möjliggöra en bättre digital arbetsmiljö, informationsdriven vård och artificiell intelligens (AI). SDI ska möjliggöra och accelerera användningen av data och information för digitala tjänster.
Strategi och utveckling tillhör Område information som har ett koncernövergripande samordningsansvar, är verkställande arkivmyndighet under Regionstyrelsen och sysselsätter drygt 140 anställda. Verksamheten omfattar både strategiska, taktiska och operativa funktioner i Region Skånes centrala informationsförsörjning.
Som verksamhetsarkitekt inom Skånes digitala infrastruktur (SDI) blir du ägare och utvecklare av verksamhetsarkitekturen för SDI. Det innebär att du definierar och beskriver förmågor som SDI levererar och förankra användningen av dessa i Region Skånes strategier, styrmodeller och andra måldokument. Du arbetar för att koppla förmågorna till övrig arkitektur och för att identifiera och följa upp nyttorealisering och mognadsnivåer inom datadriven verksamhetsutveckling. För att tydliggöra dessa samband levererar du dokumentation och visualiseringar i form av till exempel intressentmodeller, affärsmodellbeskrivningar, förmågekartor och processmodeller
I ditt uppdrag arbetar du med en verksamhetsdriven transformation och leder arbetet med att identifiera och definiera användningsfall för SDI ur verksamhetens perspektiv, till exempel behov i kliniska miljöer och att stödja realiseringen av dessa fall. Du tar ledarskap och ger stöd i alla de frågor som rör arkitektur från verksamhetens perspektiv och ger stöd i och ansvarar för hela genomförandefasen och utvecklar, beskriver, och förvaltar organisationens verksamhetsarkitektur.
Där till utformar och förvaltar du modeller för informationsstyrning, metadata, roller, ansvar och livscykelhantering av data och digitala tjänster. Du bidrar till framtagandet av arkitekturbeskrivningar, arbetsområden och vägkartor för SDI. Det blir även en viktig del av ditt uppdrag att delta i beslutande arkitekturforum och samordna med alla nivåer av styrning.
Du verkar som en brygga mellan verksamhet och IT och leder arbetet med att säkerställa att digitala lösningar möter kraven från verksamheterna. I samverkan leder du även arbetsmöten och bygger samarbeten med såväl våra egna verksamheter som andra intressenter i form av IT, juridik, informationssäkerhet för att ta fram dokumentation och beslutsunderlag.
Huvudsaklig placering är Malmö eller Lund.
För att vara aktuell har du eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, management, verksamhetsutveckling eller annat område som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift är ett krav. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant område, exempelvis inom arkitektur, verksamhetsanalys, processmodellering och kravhantering. Därtill har du god kunskap om arkitekturmetoder och ramverk samt har tidigare erfarenhet av arbete med verksamhetsbehov och förändringsarbete. Vi ser även att du har erfarenhet av agila arbetsmetoder och att arbeta med externa leverantörer av IT-produkter och tjänster. Du har god kunskap om IT-förmågor, informationsmodeller och nuvarande IT landskap, dess komplexitet samt vilka möjligheter och begränsningar detta skapar i olika scenarier.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av och/eller kunskap inom:
• TOGAF eller motsvarande ramverk.
• Ledarskap inom relevant område.
• Azure DevOps eller motsvarande verktyg.
• Arbete i offentlig organisation och förståelse för politiskt styrda organisationer.
• SAFe-metodik.
• Kunskap om relevanta ramverk och standarder, så som ITIL, informationssäkerhet och GDPR.
• Relevanta certifieringar inom området.
Som person söker vi dig som trivs i samverkan med andra och är en fena på att skapa och bevara relationer, både inom och utanför den egna organisationen. Vidare är du en skicklig kommunikatör och kan pedagogiskt framföra och anpassa ditt budskap efter olika nivåer och mottagare så att du får med dig dina åhörare. För dig är det naturligt att arbeta självständigt genom att ta ansvar i ditt arbete samt att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter efter verksamhetens behov. Du är lösningsorienterad och ser nya möjligheter till förbättringar i ditt dagliga arbete. Vi stöttar varandra i arbetet när behoven uppstår och förväntar oss att även du är en teamspelare som både kan ta och ge konstruktiv feedback. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Innan anställning blir aktuell kommer praktiskt arbetsprov att genomföras.
Varmt välkommen med din ansökan!
