Verksamhetsarkitekt med fokus på folkbokförings- och fastighetsfrågor
Skatteverket / Organisationsutvecklarjobb
2026-01-07
Vill du arbeta med verksamhetsarkitektur på en stor spännande myndighet, där du kan bidra till ett väl fungerande samhälle för privatpersoner och företag?
Folk- och fastighetsavdelningen är mitt uppe i en stor verksamhetsförflyttning där du kommer att ha en central roll och få vara med och skapa rätt förutsättningar.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I rollen som verksamhetsarkitekt fångar du upp våra kunders behov av stöd och tar fram en arkitektur som säkerställer att verksamhetsförmågor, verksamhetsprocesser, information och IT-lösningar som tas fram möter behovet av myndighetens övergripande mål, vision samt följer verksamhets- och IT-strategin. Arkitekturarbetet är ett centralt område där du kommer att få möjlighet att bidra till utveckling. Du är med och skapar förutsättningar för den digitala transformation som Folk- och fastighetsavdelningen är mitt uppe i sig och du kommer att vara en viktig del i Skatteverkets utvecklingsverksamhet. I den här rollen har du nytta av ett stort intresse för omvärldsbevakning i samhällsfrågor för att förstå den verksamhet som du kommer att verka i och kunna applicera det i arbetet.
Du samverkar med andra och har en styrande roll tidigt i olika utvecklingsinitiativ och du är ett stöd i olika faser under utvecklingens gång. I den här rollen får du nytta av din kunskap och förståelse för det moderna IT-landskapet som är en del av den framtida verksamheten. Du kommer bland annat att leda workshops för modellering samt visualisera verksamhet inom Folk- och fastighetsområdet t.ex. genom olika modeller som används inom Skatteverket.
Du har flexibel arbetstid och möjlighet att delvis arbeta hemifrån. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör Utvecklingsenheten på Folk- och fastighetsavdelningen. Du ingår i vårt tvärfunktionella (V, I, T, A) arkitektteam som leds av vår EA-Lead. Teamet är för närvarande sex personer och stöttar både avdelningens ansvarsområde och jobbar tillsammans med arkitekter från andra avdelningar för Skatteverkets arkitektur för helheten. Det är även vanligt förekommande för teammedlemmar att delta i myndighetsöverskridande samarbeten såväl inom Sverige som EU.
I tjänsten ingår det att stötta omgivande roller med ett coachade förhållningssätt!
Din placeringsort kan vara Sundbyberg, Östersund eller Umeå.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara bra på att samverka och bygga relationer
- ha förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha god samarbetsförmåga och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha god förmåga att förstå arkitekturens roll i helheten och kunna förmedla det till andra
- ha ledarskapsförmåga och ett coachande förhållningssätt
- vara kommunikativ och kunna uttrycka dig tydligt, enkelt och pedagogiskt i tal och skrift på såväl svenska som engelska
- har förståelse för det moderna IT-landskapet som är en del av den framtida verksamheten
- kunna analysera informationsflöden, se samband och avgränsa.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p, gamla systemet) alternativt aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
- minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av verksamhetsarkitektur på både operativ och strategisk nivå
- minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom utvecklingsverksamhet
- erfarenhet av att leda workshops för modellering av verksamhetsarkitektur
Det är önskvärt att du har dokumenterad erfarenhet av att jobba med informations- och/eller IT-arkitektur. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i en större organisation exempelvis annan myndighet eller IT-bolag. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att jobbat agilt och i ramverket SAFe. Det är även önskvärt att du är certifierad verksamhetsarkitekt. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av att dokumentera arkitektur i EA-verktyg.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
