Verksamhetsansvarig till Kvinnojouren i Sundbyberg
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2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Kvinnojouren i Sundbyberg är en ideell förening som arbetar mot våld i nära relationer. Vi ger stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, utbildar och sprider kunskap om våld, och arbetar påverkande mot kommunen och samhället. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar utifrån en feministisk värdegrund.
Verksamheten bedrivs av en ideell styrelse, ett trettiotal engagerade volontärer och en anställd. Vi är anslutna till paraplyorganisationen Unizon och har ett IOP-avtal med Sundbybergs stad. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där denna roll ges utrymme att vara med och vidareutveckla verksamheten framåt.
Stödverksamheten omfattar enskilda stödsamtal, samtalsgrupper samt en öppen jour där volontärer tar emot stödsökande under handledning av verksamhetsansvarig.
Uppdraget
Du får möjligheten att göra skillnad - ditt arbete hjälper oss att stötta fler kvinnor och sprida kunskap om våld i nära relationer.
Som verksamhetsansvarig är du organisationens enda anställda och nav i den dagliga verksamheten. I uppdraget ingår att samordna och utveckla jourens verksamhet, ge stöd till våldsutsatta samt sprida kunskap om våld och jourens arbete.
Du ansvarar för stödverksamheten, leder och samordnar volontärerna och representerar jouren utåt. Vidare arbetar du löpande med att ta fram underlag till styrelsemöten och årsmöte, planerar verksamhetsåret tillsammans med styrelsen och samverkar med andra aktörer inom området.
Du arbetar självständigt med en ideell styrelse som närmaste chef och rapporterar löpande till utsedd styrelseledamot med arbetsgivaransvar.
Rollen kombinerar strategiskt ledarskap med operativt ansvar och erbjuder stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Genomför och ansvarar för enskilda stödsamtal och löpande stödkontakter.
• Planerar och leder samtalsgrupper i samverkan med ytterligare stödfunktion.
• Rekryterar, utbildar, handleder och samordnar jourens volontärer.
• Samverkan med kommuner, myndigheter och externa samarbetspartners.
• Projektleder kommunikationsarbetet med stöd av volontärer som arbetar särskilt med kommunikationen.
• Håller externa föreläsningar och representerar jouren i relevanta nätverk och möten.
• Tar fram underlag till styrelsemöten, verksamhetsplan och bidragsansökningar.
• Verksamhetsutveckling och utveckling av arbetssätt och processer.
• Aktivt arbeta för att nå fler kvinnor i behov av stöd.
Vem vi söker
Först och främst söker vi dig som är engagerad och har ett intresse för den roll vi har i samhället och vill vara med att ta ansvar för och utveckla vår verksamhet.
Vi söker dig som har klinisk grund och är van att leda andra, i en miljö där du måste kunna driva arbetet självständigt utan dagligt närvarande chef. Engagemanget för sakfrågan är avgörande.
Du trivs med att ha stor frihet att forma ditt eget arbete och ser självständighet som en tillgång snarare än en utmaning. Du är en trygg och social person som trivs med att samarbeta med många olika kontaktytor. Vidare är du bekväm att hantera svåra samtal på ett professionellt sätt.
Denna roll har målstyrd arbetstid där det förekommer kvällsarbete och även visst arbete på helger. Du förväntas vara på plats i verksamhetens lokal i Sundbyberg vid behov men det finns även möjlighet till visst arbete på distans.
Du har:
• Utbildning som socionom, beteendevetare eller likvärdig erfarenhet inom socialt arbete.
• Erfarenhet av stödsamtal med våldsutsatta, både enskilt och i grupp.
• Erfarenhet av att leda volontärer eller andra grupper utan formellt maktmandat.
• Förmåga att strukturera ditt eget arbete och driva det framåt.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Definierar dig som kvinna, eftersom rollen innebär nära kontakt med framför allt kvinnor i en utsatt situation.
Vi värdesätter högt:
• Van att arbeta i relation till en ideell ledning och förstår vad det innebär att ha ett brett mandat med en ideell styrelse som närmaste chef.
• Prestigelös och ansvarstagande med ett driv att utveckla och förbättra verksamheten.
• Förmåga att tydliggöra för styrelsen när förutsättningar saknas eller behöver förändras, på ett konstruktivt och lösningsorienterat sätt.
• Lugnt, tryggt och förtroendegivande bemötande.
• Både strategisk överblick och operativ handlingskraft.
Meriterande:
• Erfarenhet från kvinno-, tjej- eller ungdomsjour.
• Kunskap om Alla Kvinnors Hus samtalsmetodik.
• Fördjupade kunskaper inom genus, intersektionalitet eller normkritik.
• Erfarenhet av att hålla i utbildningar, föreläsningar och/eller workshops.
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
• Projektledarkunskaper.
Vad vi erbjuder
• En roll med reellt mandat och möjlighet att påverka, både vad gäller verksamhet och villkor.
• En nyframtagen strategisk plattform, som du som verksamhetsansvarig är med och vidareutvecklar och konkretiserar i praktiken.
• Heltid 100% med målstyrd arbetstid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
• Kollektivavtal via Fremia (Tjänstepersoner inom civilsamhället).
• Arbetsplats i Sundbyberg med viss möjlighet till distansarbete.
Så här ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan så fort som möjligt - intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka CV och personligt brev till johanna@kvinnojourenisundbyberg.com
med ämnesraden "Verksamhetsansvarig". Sista ansökningsdagen är 14 augusti men vi läser ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om rollen eller verksamheten? Maila johanna@kvinnojourenisundbyberg.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: johanna@kvinnojourenisundbyberg.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvinnojouren I Sundbyberg
, https://www.kvinnojourenisundbyberg.com
171 41 SOLNA Arbetsplats
Kvinnojouren i Sundbyberg Jobbnummer
10005322