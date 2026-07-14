Verksamhetsansvarig till Calle Flygares kursverksamhet
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2026-07-14
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Calle Flygare är en välkänd teaterskola och en del av Medborgarskolan Stockholmsregionen. Här möts scenkonst, lärande och personlig utveckling i en verksamhet som är öppen för barn, unga och vuxna med intresse för teater och skådespeleri.
Vill du leda och utveckla Calle Flygares kursverksamhet med höga ambitioner och stort fokus på kvalitet och deltagarupplevelse? Vi söker nu en verksamhetsansvarig som vill ta ett helhetsansvar för verksamheten och samtidigt driva ett aktivt och långsiktigt utvecklingsarbete.
VI ERBJUDER
Hos oss får du möjlighet att påverka riktningen för en av Sveriges mest välkända teaterskolor. I rollen är du med och utvecklar ett kursutbud som når barn, unga och vuxna och som bygger vidare på Calle Flygares starka tradition inom scenkonst, mod och eget uttryck.
Du får stort mandat, nära kontakt med verksamheten och möjlighet att omsätta idéer i praktiken. Som en del av Medborgarskolan Region Stockholm får du också tillgång till ett större sammanhang, kollegialt stöd och gemensam utvecklingskraft där även andra verksamheter som Påhlmans Handelsinstitut, Kulturama och Stockholms Tillskärarakademi ingår.
OM TJÄNSTEN
I rollen ansvarar du för helheten i Calle Flygares kursverksamhet och rapporterar till verksamhetschef för Calle Flygare. Du leder arbetet med planering, bemanning, genomförande, uppföljning och vidareutveckling av kurser, med utgångspunkt i deltagarnas behov, marknadens efterfrågan och Calle Flygares profil.
Du säkerställer att verksamheten fungerar väl i vardagen, att deltagarna får ett professionellt och välkomnande bemötande och att kurserna håller hög kvalitet från första kontakt till avslutad kurs. Du följer upp resultat, tar initiativ till förbättringar och omsätter idéer till fungerande arbetssätt och insatser.
Du har arbetsledande ansvar för medarbetare i kursverksamheten och skapar tydlighet, god planering och fungerande rutiner. I uppdraget ingår bland annat rekrytering, bemanningsplanering, frånvarohantering och löpande stöd till koordinatorer, lärare, assistenter och reception.
Rollen innebär också ekonomiskt ansvar för kursverksamheten och nära samverkan med övriga organisationen i frågor som rör marknadsföring, kommunikation, kunddialog och utvecklingsinsatser. Det gör uppdraget både operativt och utvecklingsinriktat, med många kontaktytor och ett tydligt ansvar för resultat.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från teater-, scenkonst-, kultur- eller kursverksamhet och god förståelse för hur ett relevant och kvalitativt kursutbud utvecklas för olika målgrupper. Du har känsla för innehåll, pedagogisk kvalitet och deltagarupplevelse och kan omsätta den förståelsen i kurser som stärker Calle Flygares profil.
Du har god branschkunskap inom scenkonst, teater, skådespeleri, kultur eller närliggande områden och har förmåga att fånga upp trender, behov och möjligheter som kan utveckla verksamheten framåt. Du är van att arbeta nära lärare, pedagoger, kulturutövare eller andra ämneskunniga och skapa goda förutsättningar för både innehåll och genomförande.
Utöver din ämnes- och branschförståelse är du trygg i att leda, samordna och följa upp arbete tillsammans med andra. Du har god affärsmässig förståelse och är van att arbeta med budget, kalkyler eller ekonomisk uppföljning.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och handlingskraftig. Det är meriterande om du har erfarenhet av marknadsföring, projektledning eller arbete i en idéburen organisation.
ANSÖKAN
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 procent med inledande provanställning om sex månader. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 18 augusti.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Josefin Pauli, tf. verksamhetschef för Calle Flygare, på 070-827 89 39 eller josefin.pauli@calleflygare.se
.
På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl. Vi undanber oss kontakt från säljare av rekryteringstjänster.
Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som, utöver traditionell folkbildning även bedriver grundskola, gymnasium, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar och företagsutbildningar.
Calle Flygare startade sin teaterskola 1940 med en passion för scenkonsten och en tro på elevernas talang. I dag är skolan en välkänd plats för teater, skådespeleri och personlig utveckling. Gemensamt för hela verksamheten är vår grundläggande värdering om alla människors lika värde. Vi vill att varje elev som kommer in genom våra dörrar ska känna sig hemma, trygg i att få vara sig själv och få möjlighet att utveckla sina talanger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
111 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
10002911