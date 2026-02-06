Verksamhetsansvarig i region Norr inom Teknik Service
2026-02-06
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Piteå
Nu söker vi dig som vill vara med och leda ett framgångsrikt team av servicetekniker i Umeå, Luleå och Skellefteå. Rollen är bred och kombinerar kundkontakt, förvaltning av serviceavtal och fullt personalansvar för teknikerna i distriktet. Du blir en del av ett spännande företag som växer stabilt inom sin eftermarknadsavdelning inom teknik.
Vad vi erbjuder
Som en del av vårt team av distriktschefer arbetar ni tillsammans med att utveckla verksamheten och driva företaget framåt. Här finns goda möjligheter att växa i rollen, och tillsammans med din närmaste chef sätter du upp mål för avdelningens fortsatta utveckling.
Tjänsten ger dig stor frihet under ansvar.
Du erbjuds bland annat:
• Marknadsmässig lön
• 30 dagars semester
• Gemenskap och möjlighet till utveckling
Tjänsten är en rekrytering vilket innebär att du blir direkt anställd av vår kund vid genomförd rekryteringsprocess. Närmare information om kund ges vid personlig kontakt.
Vad tjänsten innebär
Som Distriktschef har du det operativa ansvaret för att förvalta, driva och utveckla en effektiv och lönsam eftermarknadsaffär. Det innebär bland annat ansvar för rekrytering, bemanning och den övergripande arbetsledningen av serviceavdelningen i ditt distrikt.
Du leder ett team av skickliga servicetekniker och har det direkta personalansvaret för deras utveckling och arbetsmiljö. I rollen ingår att stötta och coacha teknikerna i både administrativa frågor och situationer som kan uppstå ute på fältet. Du arbetar även aktivt med att vidareutveckla affären genom kundkontakt, serviceavtal och merförsäljning. Du har budgetansvar för ditt distrikt och ansvarar för lokala affärer avseende både reparationer och serviceavtal.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll inom service, byggbranschen, eftermarknad eller försäljning av tekniska produkter. Du har arbetat mot externa kunder och har erfarenhet av försäljning. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, och du är van vid administrativt arbete samt att använda affärssystem. Erfarenhet från teknik-, bygg- eller fastighetsbranschen är meriterande.
Som ledare är du coachande, engagerad och tydlig i din uppföljning. Du har hög servicekänsla, god kommunikativ förmåga och trivs med att hantera både enklare och mer komplexa dialoger. Du skapar förtroende hos både kunder och medarbetare. Vi söker dig som är driven, lösningsorienterad och inte räds nya utmaningar. Du arbetar strukturerat och trivs i en roll med många parallella arbetsuppgifter. Du är också bekväm med att följa organisationens riktlinjer och regelverk.
Intresserad? Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Joel Claeson.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är centrala i 2Completes rekryteringsprocess. Det når vi genom ett nära, personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion är att få människor i arbete och matcha rätt person med rätt tjänst. 2Complete Group och samtliga dotterbolag är auktoriserade medlemmar i Kompetensföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv sedan 2011. 2022 utsågs 2Complete Group till Gasellvinnare - en utmärkelse som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
2Complete
Joel Claeson joel@2complete.se
