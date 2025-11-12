Verksamhetsanalytiker till Balder - gör data till verklig affärsnytta
2025-11-12
Vill du vara länken mellan affär och teknik i en organisation som verkligen satsar på digital utveckling? Balder söker nu en Verksamhetsanalytiker som vill arbeta nära både verksamheten och våra tekniska team för att omsätta behov till lösningar - och bidra till att våra digitala projekt skapar konkret värde.
OM TJÄNSTEN
Balder är ett av Nordens ledande fastighetsbolag. Vi utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med ett långsiktigt perspektiv - och med människor i fokus. Hos oss kombineras entreprenörsanda och ansvarstagande med stabilitet och tillväxt.
Under de senaste åren har vi gjort en tydlig satsning på digitalisering och datadrivet arbetssätt - inte bara inom data och analys, utan i hur vi utvecklar hela vår verksamhet. Vi investerar i moderna system, nya arbetssätt och smartare processer som stärker vår förmåga att fatta beslut, skapa kundvärde och driva effektivitet. Som en del av den här utvecklingen stärker vi nu vårt team med nyckelroller som bidrar till att omsätta digitala initiativ till verkliga resultat.
Rollen som Verksamhetsanalytiker är central i Balders digitala transformation. Du och ditt team om tre personer ansvarar tillsammans för att säkerställa att våra digitala lösningar, från dataplattformar till nya affärssystem, möter verksamhetens behov. Genom att agera länk mellan affär och IT är du stöd till projektledare, produktägare, lösningsarkitekter och utvecklare genom hela projektets livscykel, och säkerställer att vi bygger rätt lösningar som stödjer affärsmål, processer och informationsbehov.
Varför Balder? Hos oss får du:
• En central roll i en organisation som redan kommit långt i sin digitala och datadrivna utveckling.
• Arbeta i projekt med stor påverkan på hur Balder förvaltar och utvecklar sin verksamhet.
• Stort eget ansvar och nära samarbete med både IT, data och affär.
• En möjlighet att växa med oss - i takt med att vi fortsätter modernisera och effektivisera Balders digitala landskap.
ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter
• Identifiera, analysera och dokumentera affärsbehov och processflöden.
• Översätta verksamhetens behov till tydliga, tekniskt begripliga krav på system, integrationer och databehandling.
• Arbeta med både datadrivna projekt (t.ex. dataplattformar, masterdata) och systemrelaterade projekt (t.ex. implementationer av verksamhetssystem).
• Driva workshops och dialoger med användare, specialister och tekniska team.
• Upprätta och underhålla kravdokument, user stories, processmodeller och acceptanskriterier.
• Validera och följa upp att tekniska lösningar uppfyller fastställda krav från verksamheten.
• Agera bryggan mellan verksamhet och IT, med fokus på att samla in, formulera och validera krav.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och teknik, och trivs i rollen som översättare mellan behov och lösning. Du är strukturerad, nyfiken och har en förmåga att se både helheten och detaljerna. För att kvalificera dig för tjänsten har du även:
• Har avancerad erfarenhet av kravställning i digitala projekt, gärna inom data, integration eller systemimplementationer.
• God förmåga att analysera affärsprocesser och översätta dessa till funktionella och tekniska krav.
• God kommunikativ förmåga och trygghet i dialog med både tekniska och icke-tekniska intressenter.
• God förståelse för data- och integrationskoncept.
• Erfarenhet av att arbeta i projektform och bidra i tvärfunktionella team.
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av större systembyten, masterdataarbete, eller att driva förbättring av arbetssätt för krav- och testhantering.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
• Strukturerad och analytisk, med förmåga att se samband mellan teknik, process och affär.
• Lyhörd och samarbetsinriktad - du är en naturlig länk mellan olika kompetensområden.
• Drivande och självgående - tar ansvar för ditt uppdrag och följer upp att lösningar lever upp till krav.
• Genuint intresserad av att förbättra affärsverksamheten med hjälp av data och teknik.
• Kommunikativ - van att visualisera och förklara komplexa samband på ett enkelt sätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Balders önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS! Som slutkandidat kommer du behöva genomgå en bakgrundskontroll med godkänt resultat innan anställning träder i kraft.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Balder erbjuder såväl bostäder och kommersiella fastigheter som nyproduktion i huvudstäder och andra större städer. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien där vi sammanlagt äger fler än 1 900 fastigheter till ett fastighetsvärde om 215,3 miljarder kronor. Sedan starten 2005 har Balder vuxit till en koncern med cirka 1 100 kollegor. Med fler än 125 olika yrkesroller är vi operativa i hela värdekedjan, från markförvärv till förvaltning och stadsutveckling. På plats i våra områden finns medarbetare som ansvarar för förvaltning, uthyrning och drift. Den lokala närvaron ger oss snabba beslutsvägar, närhet till kunden samt god kännedom om områdena och fastigheterna. Ersättning
