Verksamhetsanalytiker med inriktning mot anstalt och häkte

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för verksamhetsstöd och analys har uppdraget att utveckla och förvalta Kriminalvårdens klientadministrativa system för frivård, häkte och anstalt så att de stödjer det klientnära arbetet och är ett funktionellt systemstöd för användarna, samt tillgodoser interna och externa aktörers behov av kvalitetssäkrad information.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
För att passa i rollen som verksamhetsanalytiker tror vi att du har gedigen erfarenhet från klientadministrativa uppgifter från anstalt/häkte. Vi tror också att du känner dig trygg i att förklara för andra hur arbetet med mer komplexa verkställigheter fungerar där du arbetar eller har arbetat inom kriminalvården. I rollen som verksamhetsanalytiker kommer du att få använda dig av din kriminalvårdserfarenhet och dina kunskaper till förvaltning och utveckling av systemstöd samt hjälpa medarbetare som använder det i sitt arbete. Arbetet kommer även innebära att du är med i olika utvecklingsuppdrag där du tillsammans med kollegor analyserar verksamhetens behov och omvandlar dessa till krav samt genomför tester för att säkerställa att systemstödet uppfyller förväntningarna i samband med utveckling och förändring.
Tjänsten är placerad vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping inom den nationella avdelningen för anstalt, häkte och frivård, möjlighet till placeringsort i Stockholm eller Malmö på ett av kriminalvårdens regionkontor finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. I ditt arbete har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du arbetar bra med komplexa frågor och kan hantera stora mängder information. I ditt arbete är du noggrann och medveten om kvalitetsstandard.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer vara relevant för tjänsten
* Flerårig erfarenhet från arbete inom Kriminalvårdens kärnverksamhet på anstalt och/eller häkte
* Gedigen erfarenhet av arbete i flera av Kriminalvårdsregistrets delsystem, med fördjupad förståelse och förmåga att omsätta systemfunktioner i praktisk vägledning för andra
* Mycket goda kunskaper om domsprocessen, påföljdssystemet och kriminalvårdslagstiftningen
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att ha arbetat i projekt/uppdrag
* Erfarenhet av arbete med myndighetsöverskridande frågeställningar inom rättsväsendet
* Erfarenhet av att ha förvaltat systemstöd, rutiner och/eller styrande dokument
* Erfarenhet av processkartläggning
* Erfarenhet av arbete i olika roller inom anstalt och/eller häkte
* Erfarenhet av att ta fram och eller hålla i utbildningar
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
