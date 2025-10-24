Verksamhetsadministratör, Skräddarens vård- och omsorgsboende
Umeå kommun, Äldreomsorg, Skräddaren vård- och omsorgsboende / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-10-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg, Skräddaren vård- och omsorgsboende i Umeå
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Skräddarens vård- och omsorgsboende ligger centralt på Teg med närhet till Umeälven och fina grönområden. Skräddaren byggdes år 2003/2004 och renoverades år 2014. Skräddaren har 47 lägenheter fördelade på tre plan och varje plan består av två mindre enheter.
Vi söker nu en verksamhetsadministratör!Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som verksamhetsadministratör hos oss följer du verksamhetsområdets aktuella mål och rutiner, med särskild vikt på bemanningsrutinen. Du förväntas vara en god representant för verksamheten i kontakt med medarbetare, anhöriga, boende och samarbetspartners.
Arbetet är brett, exempel på arbetsuppgifter är, men begränsas inte till:
Hantering av korttidsfrånvaro i samarbete med Äldreomsorgens Rekryteringscentrum
Arbete i vårt schemasystem Multiaccess samt SharePoint
Lönerelaterade uppgifter
Stötta vid tekniska och fastighetsrelaterade frågor och vid behov kontakta vår IT-support/fastighetsavdelning
Lägga och hantera beställningar via Beställartorget och Proceedo
Ansvar för praktiska detaljer som passagekort, namnbrickor, arbetskläder och posthantering
Våra verksamhetsadministratörer inom Umeå kommun täcker upp för varandra samt inskolar vid behov.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av omvårdnadsarbete, samt mycket god datorvana där du är van att arbeta i Excel och SharePoint. Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och/eller administratör, samt att du tidigare har arbetat i en huvudsaklig administrativ roll.
Du har förmåga att prioritera och kunna arbeta självständigt. Du trivs med att ha mycket kontakt med människor under din arbetsdag och har en god förmåga att hantera många ärenden och kontaktytor samtidigt. Vård- och omsorgsboenden befinner sig så som övriga samhället i en ständig förändring vilket medför att samarbete och flexibilitet är viktigt för att kunna möta upp behovet från verksamheten.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.
Då det förekommer besökare med djur på arbetsplatsen bör du ej vara allergisk.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Välkommen med din ansökan! Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2027-02-28.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Skräddaren vård- och omsorgsboende Kontakt
Emma Johansson, enhetschef 090-162584 Jobbnummer
9572444