Verksamhet Medicin söker sjuksköterska - sommaren 2026!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2026-02-27
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Är du sjuksköterska och vill arbeta tillsammans med oss på Alingsås lasarett sommaren 2026?
Alingsås lasarett söker sjuksköterskor för sommaren 2026 inom medicin.
Vi erbjuder ett roligt, stimulerande, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att tillsammans med nya arbetskamrater utveckla din kompetens och där du har möjlighet att påverka och göra skillnad för patienten i det dagliga arbetet. På Alingsås lasarett möter du en bredd av patienter och patientdiagnoser.
För att du snabbt ska komma in i arbetet får du en verksamhetsanpassad introduktion utifrån erfarenhet och kompetens.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Verksamhet Medicin på Alingsås lasarett har en bred verksamhet inom slutenvården och är uppdelad på 3 avdelningar som under sommaren slås ihop till 2. Till slutenvårdsverksamhet inom medicin hör allmän internmedicin, diabetes, gastroenterologi, hematologi, kardiologi och stroke.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är erfarenhet av akutsjukvård, sjukhusvana i form av tidigare anställning eller VFU.
Ditt synsätt bör präglas av omtanke om människor och du behöver ha god förmåga att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser helst att du kan arbeta hela semesterperioden men uppge i din ansökan när du är tillgänglig.
Vi hoppas att du vill bidra med din kompetens och arbeta hos oss i sommar.Övrig information
Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under ansökningsperioden, så kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
