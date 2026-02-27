Verksamhet Kirurgi och ortopedi söker sjuksköterskor för semestervikariat
2026-02-27
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
På Kirurgiavdelningen och Ortopediavdelningen arbetar vi med både akut och elektiv vård.
På Ortopediavdelningen vårdar vi patienter som exempelvis har frakturer, besväras av ryggsmärta eller genomgått amputation.
På Kirurgiavdelningen vårdar vi patienter som exempelvis har buksmärta, malignitet eller urologiska problem. Kirurgiavdelningen har även fem palliativa åtgärdsplatser.
På avdelningarna arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i ett härligt och sammansvetsat team. Vi har även ett nära samarbete med andra professioner och enheter inom sjukhuset för att kunna skapa bästa möjliga vård för våra patienter.
Som sjuksköterska inom verksamhetsområde Kirurgi och ortopedi har du möjlighet att påverka och göra skillnad för patienten i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av arbete på vårdavdelning är meriterande. Vi ser att du har en god förmåga att planera och samordna ditt arbete. Ditt arbetssätt präglas av att du är drivande, självständig och flexibel. Ytterligare föredrar du att arbeta i team och har därmed en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid
Anställningen är på heltid och avser dygnets alla timmar under perioden 260601 - 260831.
Förmåner
Friskvårdsbidrag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Amanda Andersson, enhetschef Kirurgiavdelningen, tel 0322-22 63 85.
Joakim Blomberg, enhetschef Ortopediavdelningen, tel 0322-22 62 14.
Facklig företrädare
Vårdförbundet Kirurgiavdelningen Jennifer Klintenberg, 0322-22 63 68.
Vårdförbundet Ortopediavdelningen Frida Wilck, Madeleine Litborn, tel 0322 - 22 63 89.Övrig information
Vi tillämpar löpande urval under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
